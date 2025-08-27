HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía Nacional mantiene una operación en curso en la barriada pacense de Suerte de Saavedra
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez EP

Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración del 11 de septiembre y fije nueva fecha

La defensa de la mujer del presidente del Gobierno argumenta que para ese día ya tenía agendado otro señalamiento en Canarias

C. P. S.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:06

El abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que suspenda la declaración como investigada de la ... esposa del presidente del Gobierno que, en principio, estaba prevista para el próximo 11 de septiembre y fije una nueva fecha. Argumenta que para ese día ya tenía agendado otro señalamiento en Tenerife.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  2. 2 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  3. 3 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  4. 4 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  5. 5 Investigan a dos vecinos de Azuaga por la caza furtiva de muflones en una finca de Monterrubio de la Serena
  6. 6 Las autoridades sanitarias lo confirman: Ozempic y Wegovy podrían causar ceguera súbita
  7. 7 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  8. 8 Herido grave un hombre al sufrir una caída de altura en la calle Ríos Verdes de Cáceres
  9. 9 El pueblo extremeño de menos de 700 habitantes que guarda su propia Capilla Sixtina
  10. 10 Dos extremeños, elegidos por Forbes como unos de los mejores creadores de contenido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración del 11 de septiembre y fije nueva fecha

Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración del 11 de septiembre y fije nueva fecha