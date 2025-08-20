HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El magistrado Juan Carlos Peinado se dirige a Moncloa a tomar declaración en el 'caso Begoña Gómez'. EFE

El CGPJ investiga al juez Peinado por dos denuncias de Bolaños

Justicia confirma que el ministro registró «irregularidades» del instructor el 4 de junio y el 29 de julio pasado por su declaración como testigo y la posterior exposición razonada contra él en el 'caso Begoña Gómez'

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:45

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, encargado de supervisar las actuaciones de los jueces y magistrados, ... ha abierto diligencias informativas al instructor Juan Carlos Peinado a raíz de dos denuncias presentadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La primera se registró el 4 de junio pasado tras su declaración como testigo en la causa en la que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La segunda se notificó el 29 de julio siguiente, tras la posterior exposición razonada remitida por el magistrado al Tribunal Supremo contra el ministro -por su condición de aforado- por dos posibles delitos en el marco del procedimiento abierto a Gómez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprendida in fraganti una menor mientras provocaba un fuego en Cáceres
  2. 2 Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía
  3. 3 El incendio de Jarilla mantiene dos focos activos, uno hacia el Jerte y otro a Salamanca
  4. 4 El parque de San Fernando de Badajoz amanece de nuevo con pintadas
  5. 5 Un afortunado se lleva 250 millones de euros en el sorteo de Euromillones de este martes
  6. 6 Sánchez anuncia en Extremadura que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el fuego
  7. 7 La Federación de Caza rechaza que se criminalice al sector por culpa del «malnacido» que provocó el incendio de Aliseda
  8. 8 El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte
  9. 9 Qué implica la declaración de zona catastrófica en las áreas afectadas por los incendios en Extremadura
  10. 10 La ONCE reparte 245.000 euros en Esparragalejo: «Son siete familias que siempre compran la misma terminación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El CGPJ investiga al juez Peinado por dos denuncias de Bolaños

El CGPJ investiga al juez Peinado por dos denuncias de Bolaños