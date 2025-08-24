HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 23 de agosto, en Extremadura?
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y el juez de Madrid Juan Carlos Peinado. R. C.

Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa

El juez de Madrid deberá delimitar las cuatro líneas de investigación abiertas sabedor del respaldo de la Audiencia de Madrid y que se jubilará en un año

Mateo Balín

Mateo Balín

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:10

La causa judicial abierta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, acumula cuatro líneas de investigación en activo por la presunta comisión de cinco ... delitos tras 17 meses de instrucción. Con la última imputación esta semana de malversación de caudales públicos por la contratación de su asesora en la Moncloa en verano de 2018 –unos hechos por los que la encausada tendrá que comparecer el próximo 11 de septiembre–, el juez de Madrid Juan Carlos Peinado pisa el acelerador para perfilar su escrito de procesamiento (propuesta de enjuiciamiento) con el calendario en la mano, ya que le queda poco más de un año para su jubilación forzosa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  2. 2

    McDonalds abrirá el cuarto establecimiento en Badajoz este año
  3. 3 El Infoex desactiva el nivel 1 de peligrosidad por un fuego en Campanario
  4. 4 Las obras de asfaltado de la A-5 en dirección a Madrid desvían el tráfico
  5. 5 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  6. 6 Herido grave tras una salida de vía y vuelco de un vehículo en la provincia de Badajoz
  7. 7

    Luis Serrucho riega el olmo que le acompaña toda la vida
  8. 8 Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante
  9. 9 Así han despedido en Plasencia a los efectivos de la UME tras su intervención en el incendio de Jarilla
  10. 10

    Hervás y el Jerte intentan resarcirse tras el golpe al turismo por el incendio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa

Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa