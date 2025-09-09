HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El fiscal general del Estado ante el Rey en la apertura solemne del año judicial este septiembre Chema Moya/Efe

El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone una fianza de 150.000 euros

El instructor Hurtado, que descarta suspender cautelarmente a García Ortiz, destaca que la supuesta revelación de secretos ha puesto «en cuestión el prestigio de la institución»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:09

Punto y final. Un año y medio después de que en marzo de 2024 se filtrara a la prensa que el novio de Isabel Díaz ... Ayuso se enfrentaba a una causa por un doble delito fiscal, el Tribunal Supremo ordena sentar en el banquillo al máximo responsable de la Fiscalía española, acusado de haber maniobrado para airear que la pareja de la presidenta madrileña estaba siendo investigado por la Agencia Tributaria como presunto defraudador.

