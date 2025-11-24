Asesinos, violadores, pederastas... así son los nuevos delincuentes 'Más buscados'

La Policía Nacional solicita la colaboración ciudadana para detener a los fugitivos más buscados en España. Con distintos perfiles delictivos se les busca por delitos ... graves como asesinato, agresiones sexuales a menores, tráfico de drogas, trata de seres humanos o robos con violencia.

La colaboración ciudadana puede ser determinante para su localización, por lo que se ha habilitado una dirección de correo electrónico específica, losmasbuscados@policia.es para que los ciudadanos que crean tener algún dato que pueda conducir a su localización lo comuniquen a los investigadores de forma totalmente confidencial.

Las imágenes que se difunden de los fugitivos son fotogramas reales y se han añadido fotografías en las que, mediante inteligencia artificial, se recrean cambios que se hubieran podido realizar los prófugos para modificar su apariencia y evitar ser reconocido. Durante el año 2024 la Sección de Localización de Fugitivos, junto al resto de equipos de la red nacional, ha participado en la detención de 460 prófugos de la justicia por distintas reclamaciones tanto nacionales como internacionales