Asesinos, violadores, pederastas... así son los nuevos delincuentes 'Más buscados'

La Policía Nacional, tras el éxito de anteriores ediciones de 'Most Wanted', le da una nueva vuelta a sus campañas e incorpora imágenes generadas por IA sobre posibles aspectos que podría tener los huidos

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:28

La Policía Nacional solicita la colaboración ciudadana para detener a los fugitivos más buscados en España. Con distintos perfiles delictivos se les busca por delitos ... graves como asesinato, agresiones sexuales a menores, tráfico de drogas, trata de seres humanos o robos con violencia.

