Armengol muestra su «indignación» por el 'caso Koldo' y dice ser una «víctima»

La presidenta del Congreso ha roto este martes su silencio y se ha mostrado «indignadísima» por el escándalo de corrupción en la compra de mascarillas ... que salpica al exministro José Luis Ábalos por cuenta de su exasesor y mano derecha Koldo García. Francina Armengol ha negado que ella esté afectada por corrupción y ha asegurado que le «da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento en el que se estaban muriendo muchas personas».

La tercera autoridad del Estado se ha pronunciado de esta forma tras verse salpicado el Govern balear que ella presidía en la trama investigada y tras quedar en el punto de mira del PP. En concreto, la investigación arroja dudas acerca de los contratos de compraventa de material sanitario durante la pandemia que afectan a administraciones gobernadas en su día por socialistas como Víctor Ángel Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente canario, o la propia Armengol, ahora al frente del Congreso.

En concreto, en 2020 el servicio de Salud de Baleares compró mascarillas a través del exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, por un valor de 3,7 millones de euros. Armengol ha tratado de explicar que en el inicio de la pandemia todas las instituciones estaban intentando comprar mascarillas y material sanitario, pero que el mercado en Europa estaba «parado» y se empezó a buscar empresas en China. «Todo el mundo pasaba nombres para poder valorar si tenían ese material, nosotros los pasábamos al servicio de Salud, éste lo analizaba y contrataba. Y quiero decir que ese contrato tiene la fiscalización favorable de la Intervención General de la Comunidad Autónoma», aseveró.

Armengol se considera una «víctima» de la trama encabezada por el asesor del exministro Ábalos. Los populares han exigido ya a la socialista que no participe en las votaciones que puedan tener lugar en la Cámara sobre el llamado 'caso Koldo' al considerarla «parte afectada». «Estoy muy indignada. Indignadísima estoy. Me parece sumamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudo lucrar», insistía la presidenta del Congreso.

Sin votar

Fuentes del PP confirman que su portavoz parlamentario Miguel Tellado ha exigido en la reunión de la Junta de Portavoces que Armengol «no utilice su cargo para entorpecer» cualquier investigación parlamentaria y le pedirá que «se abstenga de votar cualquier cuestión en la que sea parte afectada». Los populares siguen pidiendo explicaciones a la presidenta del Congreso para saber si recibió «instrucciones» del entonces ministro de Transportes o de su asistente Koldo García para adjudicar esos contratos y para que aclare todo lo sucedido con un contrato de mascarillas inadecuadas. «Le ha comido la lengua al gato y no ha querido dar ninguna explicación sobre lo ocurrido. Dice que está indignada mientras sigue sin contestar», criticaba Tellado durante su comparecencia ante los medios.

Ayer se conocía que el Govern balear que preside actualmente la popular Marga Prohens se personará en el procedimiento penal abierto tras analizar toda la documentación y detectar que hay «elementos suficientes» para reclamar no solo los 2,6 millones de sobrecoste que constan en el expediente abierto, sino el importe total del polémico contrato, que asciende a 3,7 millones.

El partido de Alberto Núñez Feijóo sigue apuntando a Pedro Sánchez por un caso que, consideran, «supera con creces a Koldo García y José Luis Ábalos». Los populares insisten en que el exministro era «uno de los hombres de mayor confianza del presidente y la prueba de ello es que Sánchez le nombró número tres del PSOE». «La trama es tremendamente grave porque pende directamente de la cúspide del PSOE y de las más altas esferas del Gobierno de España», denunció Tellado.

El principal partido de la oposición ha alertado ya de que va a utilizar «todos los resortes legales e institucionales» para pedir explicaciones sobre la trama corrupta. Los populares han abierto ya varias vías de investigación: la judicial, al aceptarse su personación en el caso; y la parlamentaria y política, con una batería de preguntas parlamentarias en el Congreso y el registro de una comisión de investigación en el Senado. También en Europa, donde la portavoz Dolor Montserrat, ha pedido ya a la Fiscalia Europea, la Oficina de lucha contra el fraude (OLAF) y la Comisión Europea que investiguen la trama corrupta con el objetivo de saber si puede afectar a fondos europeos.