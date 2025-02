El ministro de Transportes, Óscar Puente, es de los pocos responsables políticos que no solo no ha visto deteriorarse su imagen durante la gestión de ... la catástrofe causada por la DANA que ha asolado, como él mismo subraya, hasta un 40% del territorio valenciano, sino todo lo contrario. Él sostiene que las características de su departamento y tener competencias para actuar sin tener que encomendarse a casi nadie le ha facilitado las cosas, pero defiende que el Gobierno no declarara la emergencia nacional y evita entrar a evaluar los aspectos más críticos de la contestada gestión de la Generalitat de Carlos Mazón.

–Casi dos semanas después de la tragedia, ¿se puede asegurar que el sistema de alertas meteorológicas funciona correctamente?

–La información es buena, de calidad, y las alertas existen. Otra cosa es el traslado a la población de las alertas y eso es uno de los elementos que hay que valorar de cara al futuro.

–¿El desastre que ha causado esta DANA era evitable? ¿Está el país preparado para responder a un fenómeno natural así?

–El análisis de las responsabilidades corresponde a otra fase. Ahora mi objetivo es trabajar en el hoy, poner todos los medios y esfuerzos para resolver esto. ¿Qué es lo que se podía haber evitado? Creo que los daños materiales era muy complicado. Habría exigido probablemente una planificación de infraestructuras que no había. Otra cosa son las vidas.

–¿Habló usted la misma noche del martes 29 de octubre con el consejero de Transportes?

–No. Con el conseller he hablado por primera vez este lunes. Lo que hice desde el primer minuto fue poner a trabajar a mis equipos. Yo tengo una red de infraestructuras que depende exclusivamente del Gobierno de España y no necesitaba ningún tipo de autorización para intervenir. Por eso, cuando la gente dice «es que Puente ha actuado muy rápido y muy bien y tal...». Ya, es que yo he actuado en aquellas partes donde podía actuar, donde no necesitaba permiso de nadie. Si analizamos el estado de las carreteras autonómicas, comarcales, provinciales y locales, veremos que ahí todavía no se ha empezado a intervenir.

–Si eso es así, ¿no se equivocó el Gobierno al no tomar el mando desde el primer momento?

– Las competencias están bien referenciadas y los procedimientos están bien pensados. Quien tiene en este momento la competencia en materia de protección civil es la autoridad más próxima al territorio. Y eso está bien. Otra cosa es si la autoridad competente ha actuado mejor o peor. Desde luego, en las primeras 48 horas lo que la gente nos pide es que hagamos unos juicios de valor que no debíamos hacer. Lo que hacemos es ofrecer a la Generalitat todos los medios a su disposición. El Ejército, toda la fuerza que tiene el Estado, toda, está bajo el mando de la autoridad competente. Medios había. Otra cosa es que quien tenía que ponerlos en marcha y quien tenía que habilitarlos haya actuado con mayor o menor diligencia. Pero eso es algo que corresponde a otro momento.

–¿Cree que Carlos Mazón actuó con la diligencia debida?

–No quiero entrar en eso. De verdad. Este momento es el del trabajo, el de estar unidos. Yo estoy trabajando ahora mismo con el conseller de Transportes. Mi obligación es entenderme, coordinar, y a eso estoy. Cuando llegue el momento, se valorará y se exigirán las responsabilidades. Y las culpas.

Estado autonómico «Hay personas que trabajan mejor, otras que peor. No culpemos a la estructura del país«

–¿Culpas también penales?

–Hay doscientos y pico muertos. Este asunto tiene toda la pinta de que acabará en los tribunales. Por tanto, tampoco vale de mucho ahora la construcción de relatos al margen de la realidad, porque ante los tribunales estarán ahí los documentos, las pruebas, los requerimientos, las actuaciones de cada cual.

–¿No es sorprendente que no hablara con el consejero valenciano hasta este lues?

– Yo no necesitaba hablar ni con el conseller ni con Mazón para arreglar el enlace de la A-7 que se me ha roto, la alta velocidad, los cercanías... Pero mi caso no es extrapolable. Yo sé que el presidente Sánchez se puso en contacto con el presidente Mazón ese martes. Lo sé porque estaba con él. La interlocución ha sido fluida desde el primer minuto.

Sistema de Alertas «La información no ha fallado. Lo que no ha estado a la altura es la cadena de transmisión»

–¿Y no habría sido razonable que también mantuviera un contacto con el líder de la oposición?

–Pongamos todas las cosas en el contexto de cuál es el nivel de crispación y polarización que vivimos. Y tendremos que analizar cómo condiciona eso el funcionamiento de las instituciones, cómo condiciona el nivel de interlocución necesario entre Gobierno y oposición. Llegará el momento en el que analizaremos qué comportamiento ha tenido cada uno, qué hizo Feijóo el primer día... Pero es que no quiero entrar porque... Y mira que es fácil, sería fácil, pero no quiero.

–¿Cabe deducir de lo que dice que la polarización política ha jugado en contra de una gestión más eficaz ante el mayor desastre natural sufrido por este país?

–No, yo creo que la gestión y la interlocución han sido buenas, de verdad. A lo que probablemente sí haya afectado es a la imagen que se ha trasladado a la ciudadanía. Se ha trabajado de manera conjunta, se está trabajando de manera conjunta, colaborando. Y eso es lo que tenemos que defender. Somos un país descentralizado. Y esa arquitectura la tenemos que defender porque es eficiente y eficaz. Cosa distinta son las personas. Hay personas que trabajan mejor, otras que trabajan peor. Pero no culpemos a la estructura del país.

Un dispositivo «descomunal»

–Los propios afectados se han sentido abandonados. Estos días han corrido como la pólvora expresiones como 'Solo el pueblo salva al pueblo'. ¿Hasta qué punto le preocupa eso y hasta qué punto lo comprende?

–En Valencia hemos visto desplegarse al 'dream team' del bulo, todos los que llevan cinco años intoxicando y envenenando a la sociedad: que se oculta el número de muertos y de desaparecidos, que iban a aparecer no sé cuántos cadáveres en un parking que era un cementerio... Eso, sin duda, cala en la sociedad y es algo de lo que no nos hemos preocupado lo suficiente. Y luego es normal, y eso es admisible, que en una primera fase de una catástrofe de estas dimensiones la gente que no ve una respuesta todo lo rápida que desearía diga que la ayuda no llega. Hoy, una semana después, el dispositivo que hay desplegado en Valencia es descomunal. Pero la gente tiene que entender que hacerlo en 24 horas, 48 horas, 72 horas era imposible.

Incidentes en Paiporta «No le quito mérito al gesto del Rey, pero la presencia del Estado la componen los servicios públicos

–«Si necesitan más recursos, que los pidan». ¿Fue un error formular así esa frase? Dio pie a interpretar que el presidente creía que la gestión no era buena pero que estaba dispuesto a que Mazón se achicharrara

–Me parece muy mezquino pensar que en un momento como este el Gobierno de España está a desgastar a nadie. Yo he estado cerca del presidente desde el primer minuto y sé lo preocupado que ha estado. En una crisis de estas dimensiones, sustituir la cadena de mando hace perder mucho tiempo. Lo que tenemos que hacer es colaborar y dimensionar los medios que nos vayan requiriendo de la manera mejor y más rápida posible. En una semana esto se dimensionado muy bien. Por lo tanto, el tiempo nos ha dado la razón. Lo mejor era apostar por la colaboración, no por ir 'manu militari': «Venga, ahora metemos aquí los tanques, sacamos a Mazón de en medio...». Que así no funcionan las cosas, de verdad. Eso no es razonable.

–Ustedes apuntaron a grupos de ultraderecha, pero entre los detenidos por los incidentes de Paiporta solo hay vecinos.

–Vecinos cabreados o no, la utilización de la violencia, coincidiremos todos, no es de recibo.

–Cunde la impresión de que el Rey acertó al quedarse dando respuesta al lamento sobre la ausencia del Estado.

–Yo no le quito ningún mérito al gesto del Rey, pero la presencia del Estado la componen los servicios públicos y hay mucha gente dejándolo todo ahí.

–Hablaba antes de la polarización. Usted está mostrando ahora un perfil de gestor, pero tiene también un historial pendenciero en redes...

–Bruce Lee decía «Be water, my friend». Yo me adapto. El papel pendenciero lo he ejercido en legítima defensa.