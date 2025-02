–Ustedes dicen que la respuesta a esta crisis va a llevar dos o tres años. ¿Será posible gestionarla sin Presupuestos?

–Evidentemente ayudan mucho. ... No es verdad que se haya condicionado la ayuda a los Presupuestos. Eso es otro bulo. El real decreto ley que se aprobó el otro día en el Consejo de Ministros, que habilita ya 10.600 millones de euros, va al margen de los presupuestos y será refrendado o no por el Parlamento. Pero tampoco podemos ser ingenuos ni comportarnos de manera inmadura con las responsabilidades que cada uno tiene en el Estado. Los Presupuestos hacen falta y es indudable que sin presupuestos abordar esto va a ser más difícil.

–¿Pero hay que plantear esa negociación presupuestaria en términos distintos a los que contemplaban? Es decir, hasta el 29 de octubre, esto era una negociación con sus socios de investidura...

–Vamos a ver. El PP tiene mucho que decir en esta cuestión. Es decir, si va a seguir en la estrategia de acoso y derribo del Gobierno, va a ser muy difícil buscar un marco alternativo. Muy difícil. Yo no desconfío de que los aliados parlamentarios con los que nosotros hemos construido una mayoría no vayan a adaptarse a esta situación. Creo que tienen capacidad para adaptarse y tratar de conciliar los intereses de unos y de otros.

–O sea, siguen apelando a sus socios y no al PP...

–Yo no estoy en esa negociación, no es mi cometido. Creo, sinceramente, que en este momento no estamos pensando en eso. Yo lo que estoy viviendo es un Gobierno volcado mañana, tarde y noche en Valencia.

–El Supremo imputa ya cuatro delitos de corrupción a José Luis Ábalos, que le acusa de hacer una auditoría en su ministerio poco menos que ilegal. ¿Da por depuradas todas las responsabilidades?

–Yo ordeno una auditoría tan pronto tengo conocimiento de los hechos con la única finalidad de esclarecer los procedimientos administrativos, porque mi competencia no está en determinar responsabilidades ni culpabilidades penales. Lo hice con la mejor de las intenciones y preservando al máximo la independencia de las personas que han hecho la auditoría. Y creo que las responsabilidades de carácter administrativo, que son las que a mí me correspondía depurar, están todas depuradas.

–¿Teme la reacción de Ábalos?

–Yo no soy de temer. A José Luis le he tenido siempre en una gran estima y le he respetado mucho políticamente; me cuesta mucho creer las cosas que leo. Ojalá haya una explicación y todo esto no sea lo que parece. Pero temerlo, sinceramente, no temo nada.