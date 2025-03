Alta tensión en la víspera de las primarias de ERC

La batalla por la presidencia de ERC ha quedado este viernes vista para sentencia, tras la celebración de un último debate cara a cara ... entre los dos candidatos a dirigir el partido. Oriol Junqueras, presidente durante 13 años, y Xavier Godàs, el aspirante del sector 'rovirista', han cruzado duros reproches en TV3 en el mano a mano más tenso de una campaña muy crispada, que deja una formación partida en dos. Ocho mil militantes están llamados a las urnas. La votación -telemática- comenzará a las 9 de la mañana de este sábado y acabará a las 20 horas. A esta misma hora, el partido dará a conocer el resultado.

Junqueras parte como favorito. En la primera vuelta de las primarias, obtuvo el 48% de los votos, con un 81% de participación. En junio, cesó como presidente tras más de una década en la cúpula. Se apartó para volver a optar a la reelección. Su objetivo es concurrir a las elecciones para optar a la presidencia de la Generalitat. Lleva años como presidente pero se ha presentado como el candidato alternativo a la actual cúpula republicana, que estaba controlada por Marta Rovira, su mano derecha durante años y adversaria. Los 'roviristas' (Marta Rovira, Pere Aragonès y Josep Maria Jové, entre otros) apoyan a Godàs, que trata de aglutinar todo el voto crítico con Junqueras y con la parte del electorado que aboga por nuevas caras y nuevos liderazgos. En la primera vuelta logró el 35% de los votos. Aspira a sumar los de la tercera lista en liza, Foc Nou, que sacó un 12% y que se quedó fuera de la carrera para la segunda vuelta.

Junqueras y Godàs han chocado por el 'procés'. El líder de la lista de Nova Esquerra Nacional ha atacado al exvicepresidente de la Generalitat porque a su juicio tras el referéndum de 2017 no tenía «nada preparado» para culminar la independencia. Junqueras, como consejero de Economía, tenía el encargo de organizar el referéndum y preparar las estructuras de estado para el día después de la separación. Junqueras ha saltado en el debate. Por primera vez en la campaña, ha mostrado su lado más combativo. Y ha atacado a su oponente por la vía emocional: «Falta al respeto», ha dicho a los «represaliados y perseguidos». Godàs no se ha arrugado. «La represión no puede ser siempre la excusa para no evolucionar como partido», le ha espetado. El líder de la formación desde 2022 ha apelado a recuperar el espíritu del 1-O y del 3-O.

La tensión ha sido muy elevada también cuando han abordado las relaciones con los socialistas. ERC invistió a Pedro Sánchez y también a Salvador Illa. Los republicanos negocian el apoyo a los Presupuestos del Estado y de la Generalitat. Ambas candidaturas son partidarias de elevar el tono contra los socialistas, a los que advierten de que si no cumplen con los acuerdos perderán su apoyo. Amagan con convocar consultas internas para revisar los pactos o para avalar las Cuentas. Junqueras no ha querido desvelar en toda la campaña qué votó en la consulta sobre la investidura de llla. Ha dado a entender que no estaba de acuerdo con la elección del líder del PSC, pero no lo ha verbalizado de forma expresa. Godàs le ha atacado por este motivo en todos los cara a cara.

El exvicepresidente ha reprochado este viernes a la actual cúpula del partido que tuviera «prisa» para firmar un acuerdo con los socialistas. Esta ha sido una de las cuestiones recurrentes de la campaña. Junqueras ha criticado decisiones de la dirección como si él no hubiera liderado el partido durante 13 años. En ocasiones ha dicho que la cúpula actuaba a sus espaldas y en otras ha argumentado que mientras estuvo en prisión no tenía el control de la ejecutiva. El exvicepresidente acusa a la cúpula, liderada por Marta Rovira (que ya no sigue) de haber creado una estructura paralela a la dirección. Esta estructura en B sería además la culpable de algunas campañas de guerra sucia y falsa bandera como las de los carteles ofensivos contra los hermanos Maragall, que partió de la propia formación. La última palabra la tienen este sábado los 8.000 militantes de Esquerra.