Junqueras y Godàs escenifican en un cara a cara la fractura en ERC

Poco más de ocho mil militantes de ERC están llamados este sábado a las urnas para decidir quién será el presidente del partido los próximos ... cuatro años. Se enfrentan dos candidatos: Oriol Junqueras, que ha sido presidente durante los últimos 13 años, y Xavier Godàs, miembro del sector 'rovirista'. Ambos se han enfrentado este jueves en sendos debates cara a cara, en Catalunya Ràdio y en la sede de la formación. El duelo seguirá este viernes en TV3, en el último combate antes de la votación final del sábado. Dos duelos mano a mano, que han escenificado que ERC está partido en dos y que gane quien gane el sábado, la primera tarea que tendrá que afrontar es la de recoser la formación. Eso sí, desde el punto de vista ideológico, entre Junqueras y Godàs apenas hay diferencia.

La pugna entre los dos sectores del partido ha llegado al esprint final de las primarias en las que las dos candidaturas en liza no han sido capaces de llegar a un mínimo consenso para evitar una campaña llena de reproches y mucho menos para que las dos se integraran en una única opción, que aparcase la guerra: los de Godàs llegaron a acusar semanas atrás a Junqueras de ser un cobarde y de esconderse en los momentos comprometidos del partido y el exvicepresidente cargó contra sus oponentes, atribuyéndoles que hayan dirigido el partido durante años al margen de los órganos oficiales mientras él estaba en la cárcel y de haber practicado campañas de guerra sucia.

El duelo personal entre 'junqueristas' y 'roviristas', que ha enfangado la campaña, se ha reproducido esta mañana en Catalunya Ràdio y en la sede del partido. «Habéis dicho que nos arrasaríais. Nos habéis menospreciado como alternativa. Esta no es una buena manera de recoser el partido», le ha afeado Godàs en la radio pública. «No haré un listado sobre lo que se ha llegado a decir sobre mí mismo. Incluso desde los micrófonos de este estudio», ha asegurado Junqueras. Se refería a una entrevista del exconsejero Xavier Vendrell, que apoya a Godàs, que dijo que Junqueras el día de la declaración de independencia se escondió en el monasterio de Montserrat. Junqueras ha recetado «abrazos fraternales». «Los abrazos fraternales se practican, no se declaran», le ha espetado el candidato 'rovirista. En el debate en la sede del partido, se han lanzado dardos envenenados. Junqueras ha reprochado a la actual cúpula republicana, que apoya en su mayoría al aspirante, haber pactado demasiado rápido con el PSC para investir a Illa. Se ha desmarcado por completo de todas las polémicas de los carteles de los Maragall y las campañas de falsa bandera «de las que estamos todos avergonzados» y ha achacado a sus opositores que hayan instalado en el partido un ambiente de «ruptura». Godàs ha salido con todo. Ha insinuado que en la candidatura de Junqueras no se ven 'esteladas', que el exvicepresidente de la Generalitat no hizo nada tras el 1-O de 2017 para culminar la independencia y de presentarse a las primarias como si no llevara 13 años dirigiendo el partido.

Junqueras parte con ventaja. Obtuvo el 48% de los votos en la primera vuelta, frente al 37% de los 'roviristas'. Los terceros en liza, Foc Nou, quedaron eliminados para la tercera ronda. En una decisión adoptada ayer, esta lista ha dado libertad de voto a sus seguidores y no pedirá el sufragio para ninguna candidatura.

Con la ventaja de ser favorito, Junqueras ha jugado a la defensiva en los debates. Sigue sin desvelar qué voto en la consulta para decidir sobre la investidura de Illa. Godàs ha descartado la entrada al Govern de Illa y al de Collboni en Barcelona. En el caso del exdirigente, se ha comprometido también a no incorporarse al Gobierno socialista en la Generalitat, pero no ha llegado tan lejos en el del Ayuntamiento de Barcelona. Desde la discrepancia, ambas candidaturas mantienen una posición similar respecto a las relaciones con los socialistas. Los pactos suscritos hasta la fecha (tanto en Madrid como en el Parlament) se mantendrán, pero desde una posición mucho más exigente. Desde un punto de vista más crítico. «Los acuerdos se han de cumplir. De lo contrario, no nos temblarán las piernas para hacer caer gobiernos», ha advertido Godàs. La línea de Junqueras es similar. «No nos sentaremos a negociar ningún pacto de presupuestos, hasta que los socialistas cumplan los acuerdos previos», ha asegurado quien pilotó la nave republicana durante 13 años y cesó el pasado mes de junio para volver a presentarse a la reelección. Junqueras habla de recuperar el espíritu del 1-O y de hacer un partido fuerte, mientras Godàs apela a hacer algo diferente que en octubre de 2017 («nadie se cree que haremos lo mismo», ha afirmado), llama a abrir un nuevo ciclo con nuevos liderazgos y se compromete a dedicarse únicamente al partido y no ser candidato a la presidencia de la Generalitat, a diferencia de Junqueras.