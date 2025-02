Alivio en Bruselas ante la continuidad de Sánchez

Olatz Hernández Lunes, 29 de abril 2024, 15:59 | Actualizado 17:40h. Comenta Compartir

La Comisión Europea ha recibido con alivio la noticia de que Pedro Sánchez seguirá al frente del Gobierno español. A pesar de que Bruselas ... no ha comentado públicamente el anuncio del presidente español -el Ejecutivo comunitario no comenta los asuntos nacionales de los Estados miembros-, la institución ha seguido muy de cerca la comparecencia de este lunes, ante la posibilidad de que se produjera un adelanto electoral. En los próximos meses España deberá negociar con Bruselas los próximos presupuestos, se juega una posible apertura de un expediente por exceso de déficit y la negociación de un plan de ajuste nacional (que debería presentar antes del 20 de septiembre). Además, el país aún tiene pendiente el cuarto pago de los fondos Next Generation, un desembolso de 10.000 millones de euros.

Bruselas entiende que la estabilidad del Gobierno y la continuidad de Sánchez contribuirán a que las negociaciones con España en estas materias lleguen a buen puerto. La buena sintonía entre el Ejecutivo comunitario y Moncloa ha sido patente incluso en temas tan espinosos como la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuando la institución ha destacado que ha mantenido «un contacto permanente y estrecho con las autoridades españolas». Fuentes diplomáticas destacan, igualmente, la buena relación de Sánchez con la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, a pesar de ser de familias políticas distintas. Estas mismas fuentes apuntan al talante negociador del dirigente español y a su carisma como principales factores que le han llevado a granjearse la simpatía de los líderes de las instituciones comunitarias. Noticias relacionadas El discurso íntegro de Pedro Sánchez La prensa internacional destaca la decisión de Sánchez de continuar Álvaro Soto Cuando el presidente comunicó su intención de reflexionar sobre su continuidad al frente del Gobierno, hace cinco días, fuentes cercanas al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, señalaron el «respeto y simpatía» que el belga tiene a Sánchez y reconocieron su simpatía al dirigente, por «el alto precio a pagar para dedicarse a una carrera política». Sí ha habido reacciones manifiestas de apoyo al presidente español entre los socialistas europeos. La líder del grupo de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo (S&D), Iratxe García, ha destacado en sus redes sociales que «Pedro Sánchez sigue porque merece la pena y no lo hace solo... Detrás tiene a la mayoría social del país. Bien por España, bien por Europa». Por su parte, el eurodiputado socialista Javier López ha compartido un vídeo del presidente junto al mensaje: «Merece la pena».

