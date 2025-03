Aldama: «Cualquier cosa que pudiera pasarme apuntará al presidente»

Víctor de Aldama ha hablado por primera vez desde que saliera de la cárcel de Soto del Real el pasado jueves por la noche. ... El comisionista de la 'trama Koldo' ha mostrado, sobre todo, su preocupación por su seguridad personal, después de que su coche fuera tiroteado y de que recibiera -ha dicho- amenazas en la cárcel. «No tengo ningún tipo de protección. ¿Me siento indefenso? Sí. También entiendo que en este momento cualquier cosa que pudiera pasarme va a apuntar al Gobierno y al presidente. Por eso creo que no me va a pasar nada, pero conociendo a los personajes, me tendré que cuidar muy mucho en otro momento, no ahora», ha afirmado, apuntando directamente a Pedro Sánchez.

En declaraciones a Herrera en Cope el comisionista ha desvelado que trató personalmente con Begoña Gómez el rescate de Air Europa. Ha asegurado que estuvo con ella en varias ocasiones, pero nunca en el Palacio de la Moncloa. Ha confirmado que ambos estuvieron juntos en un viaje que organizó con Globalia a San Petersburgo en 2020, cuando ya se estaba negociando el rescate de Air Europa tras la pandemia. «En el hotel, una noche estuvimos con ella, Javier Hidalgo, otras dos personas y yo», ha afirmado De Aldama. En un momento de ese encuentro, ha recordado que Gómez mandó a sus escoltas a la habitación. Allí no habrían hablado del rescate de la compañía, siempre según Aldama, pero sí «en otro momento», que no ha precisado.

Sea como fuere, el imputado ha señalado que no cree que esos contactos suyos personales con la mujer del presidente aceleraran el rescate de la aerolínea. «A mi parecer, se tardó considerablemente en dar el rescate a esa compañía», ha añadido. Según ha asegurado, esta tardanza fue la que motivó que reuniera también con la exvicepresidenta Nadia Calviño «presencialmente» en Ministerio de Economía y vía «telemática a través de videollamada» con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, extremo que ésta negó tajantemente el martes en su intervención en la comisión de investigación del Senado. De Aldama ha insistido en lo extremadamente complicada que era la situación en esos momentos para la compañía. «Llamaban para amenazar con que ejecutaban a los aviones. Fue un trabajo de 24 horas diarios», ha recordado.

«Recompensas»

Por otro lado, De Aldama ha asegurado que, en su opinión, Pedro Sánchez estaba al tanto de la existencia de la llamada 'trama Koldo-Ábalos' y de que su mano derecha cobraba comisiones porque el contacto entre ambos era permanente y continuo. «Sánchez, si no llamaba seis o siete veces al día, no llamaba ninguna. Le llamaba para consultarle todo. Era el portavoz de todo. Obviamente, el presidente tenía una confianza en él más allá de todo», ha sostenido. «¿Sánchez debía estar al tanto de todo lo que ocurría en la organización de Ábalos?», le han preguntado al empresario. «Quiero entender que sí», ha respondido De Aldama, quien, no obstante, ha dicho que desconocía si esas «recompensas» pudieron llegar al propio Sánchez.

En esa entrevista ha ratificado en dos de sus acusaciones más importantes en su declaración ante el juez Ismael Moreno. Ha ratificado que le obligaron a asistir al mitin del PSOE («yo no quería ir», ha dicho) para encontrarse en una «zona restringida» con Pedro Sánchez en la que, ha afirmado, le dijo «muchas gracias por lo que estás haciendo». Además, ha apuntado que se «negó» a pagar a Ángel Víctor Torres quien le reclamó, a través de Koldo García, 50.000 euros como comisión en las mascarillas. «Esto daba lo que daba», ha afirmado, dando a entender que no había más dinero.

«He pagado a funcionarios para seguir manteniendo mis negocios. Pero he dicho la verdad. Yo no he sobornado a nadie. Soy culpable por haber pagado a un funcionarios para seguir trabajando» ha argumentado a lo largo de la entrevista en varias ocasiones, en la que también se ha referido al cese del ministro de Transportes de manera sorpresiva en 2019. «Ábalos me dijo que fue cesado por un informe del CNI en el que vienen pagos raros en diferentes cosas», ha relatado, poco antes de cifrar exactamente en 650.000 euros la cifra final en mordidas que cobró el exministro: 250.000 euros por intermediar en el pelotazo de las mascarillas y 400.000 por otros conceptos que aseguró que desvelará a la Fiscalía. A ese montante, no obstante, ha señalado, hay que sumar otros gastos, en referencia a que la trama también compró el chalet en Cádiz donde veraneó Ábalos o pagó el alquiler del ático de lujo de su novia.

Víctor de Aldama, que ha reiterado el pago de 25.000 euros a Carlos Moreno, jefe de Gabinete de Montero por retrasar el pago de un impuesto, ha prometido que aportará pruebas de todas sus acusaciones. «Tengo evidencias de todo, sino no me hubiera tirado un tiro en el pie. No hay recibos, evidentemente, pero hay otras cosas», ha advertido.

Además, ha reconocido que es «duro ver que gente como el señor López o el señor Bolaños, que no me conocen de nada, hablan de mí por oídas. Esta gente siempre que habla de alguien lo hace sin informarse. No es la primera vez que cometen errores hablando». Además, ha insistido en el «agravio personal» que ha sufrido porque le han llamado «corrupto, porque dicen que soborno». «Han dicho una serie de cosas que me gustaría explicar porque no son tal cual», ha lamentado.

Además, Víctor de Aldama se ha referido a las fotografías que van saliendo en estos días con diferentes personajes. «Hoy sale una fotografía en la que aparezco con dos agentes de unidades especiales de un país extranjero que digo en la declaración y se me tacha de mentiroso». «Queda contrastado que lo que dije en la declaración es cierto. Me gustaría que estos señores salieran a decir que estaban equivocados y se retracten», ha sentenciado.