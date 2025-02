Aldama declara mordidas a ministros y cargos y hace saltar por los aires la estrategia del PSOE

Las profusas pesquisas de la UCO de la Guardia Civil sobre la presunta red de corrupción articulada en torno al poder del exministro José Luis ... Ábalos y a quien fue su mano derecha, Koldo García, había llevado en estos meses a los investigadores a identificar la causa, en realidad, como la 'trama Aldama' dado el papel nuclear del empresario imputado en todas las subtramas que confluyen en la instrucción que se reparten el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Desde este jueves, el protagonismo supuestamente delictivo de Víctor Gonzalo de Aldama como el conseguidor en todos los tentáculos de la red ya no es solo judicial sino que se adentra, como elefante en cacharrería, en el ámbito de una legislatura abonada a los sobresaltos. El detonante fue la declaración voluntaria del encausado ante el juez del 'caso Koldo', Ismael Moreno, y su determinación de tirar de la manta. Una manta, la suya, que tejió apuntando al cobro de mordidas por ministros y cargos socialistas y sugiriendo una relación de compadreo con el presidente Sánchez que obligó a los aludidos a salir en tromba a tildarlo de mentiroso y anunciar acciones legales «de inmediato» contra él.

Las necesidades procesales de alguien acusado de delitos que comportan cárcel y cuya estrategia de defensa es «la mentira» convertía en «esperado» su comportamiento, dicen en las filas del PSOE. Pero que fuera el propio Sánchez quien tuviera que salir al patio del Congreso para desacreditar al «personaje» e intentar trivializar sus palabras con un despectivo «¡Menuda inventada!» da la medida de cómo el «presunto delincuente» ha zarandeado la estrategia de perfil bajo que buscaban en este asunto el Gobierno y el partido tras la suspensión de militancia de Ábalos y mientras sí mantienen las espadas en alto en el otro frente judicial que les zahiere, la imputación de Begoña Gómez.

En síntesis, la bomba de relojería que comenzó a detonar este jueves el empresario ante Moreno –y tras la que acabó quedando en libertad a última hora de la tarde gracias al pacto de mutua conveniencia alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción– se resume en que Ábalos y Koldo García cobraron, según la versión del declarante, 250.000 y 100.000 euros respectivamente en comisiones vinculadas al negocio irregular con el material sanitario, una cifra que, no obstante, y según fuentes conocedoras del sumario, podría elevarse a 650.000 y 300.000 para cada uno de ellos; que el hoy ministro de Política Territorial y presidente de Canarias durante la pandemia, Ángel Víctor Torres, requirió otra mordida de 50.000; y que Koldo le entregó al sustituto de Ábalos en la secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán –entre otras cosas, negociador de Sánchez con Carles Puigdemont en Ginebra–, 15. 000 euros en un sobre en un bar frente a la sede de la formación en la madrileña calle Ferraz, lo que, según medios judiciales, podría apuntar a una financiación ilegal no investigada hasta ahora. Y como corolario, De Aldama apuntó a lo más alto, al presidente Sánchez, de quien dijo que fue él quien quería «conocerlo» y que le «agradeció» lo que estaba haciendo por el partido.

«No me conoce»

«Está intentando salvarse él. Es todo falso. Nadie del Gobierno le ha pedido dinero. Conmigo ese señor no ha estado nunca, en la vida. A mí no me conoce personalmente», intentó zanjar Cerdán, aplaudido en gesto de apoyo por los suyos en el Congreso, mientras la ministra Montero o Patxi López escenificaban «la indignación» del PSOE y su dirección insistía en De Aldama va a encontrarse con otras acciones legales más en su contra. Pero para entonces, la testifical del empresario ante el juez Moreno ya había irrumpido con estruendo en el pleno del Congreso, donde, tras la tensa comparecencia de la víspera de la vicepresidenta Teresa Ribera a cuenta de la gestión de la DANA, se dirimía si la legislatura encallaba o no por el bloqueo de Podemos a la reforma fiscal. El Gobierno, como viene siendo marca de la casa, logró un pacto 'in extremis' esta vez con los morados para seguir tirando hacia delante, con Ábalos ausentándose, significativamente, de su escaño hoy de apestado en el Grupo Mixto. El escándalo desatado por De Aldama envió a la trastienda del día el logro del Gobierno.

El expresidente del Zamora de fútbol, el hombre que según la UCO está detrás de todo lo que se investiga en torno a la 'trama Ábalos-Koldo' –desde la venta de mascarillas por 53 millones a los ministerios de Transportes e Interior y los gobiernos entonces socialistas de Canarias y Baleares en lo peor de la pandemia al 'Delcygate' pasando por el rescate de Air Europa–, se personó ante el titular del Juzgado número 2 de la Audiencia Nacional dispuesto a cantar lo que él dice que sabe de la trama en busca del pacto con Anticorrupción que cristalizó con prontitud y ya de noche, liberándolo de seguir en prisión por la otra causa que le concierne: el fraude de más de 180 millones con el IVA de los hidrocarburos, sumario que lleva en el Juzgado Central 5 Santiago Pedraz.

Hasta las diez de la mañana de este jueves, el problema para el PSOE era la imputación de Ábalos, en su calidad de aforado, por el Supremo, tanto por las consecuencias de la misma como por la posible volatilidad de su escaño en un Congreso donde el Gobierno los necesita todos. Desde esa hora y pese a los esfuerzos para restarle cualquier atisbo de veracidad, con el presidente del Gobierno a la cabeza, De Aldama constituye ya un mayúsculo quebradero de cabeza para los socialistas, en vísperas además de su congreso federal. El imputado está libre, ha pactado con Anticorrupción –lo que le otorga, de saque, una pátina de crédito–, ha pedido volver a testificar y Moreno ya ha trasladado la declaración de este jueves al Supremo por aludir a varios aforados.