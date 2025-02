El PSOE anuncia acciones legales «inmediatas» contra Aldama

El PSOE no ha aguardado a que terminara la declaración del empresario Víctor de Aldama, en prisión por el fraude de los hidrocarburos y ... el imputado que entrelaza todas las subtramas del 'caso Koldo-Ábalos', para anunciar acciones legales «de inmediato» contra él después de que, entre otras cosas, haya asegurado que la red presuntamente delictiva le entregó 15.000 euros procedentes de una mordida a Santos Cerdán. Según el relato trasladado por De Aldama ante el instructor de la causa, Ismael Moreno -la de los hidrocarburos la lleva Santiago Pedraz-, secretario de Organización de los socialistas había pedido ese dinero, que le entregó en un sobre el propio Koldo García en un bar enfrente de la sede central del partido en la calle Ferraz de Madrid. Los aludidos han salido ya en tromba a negar cualquier veracidad al señalamiento del encausado: «Es todo falso», ha rebatido el propio Cerdán en los pasillos del Congreso, donde hoy se celebra un pleno decisivo para la reforma fiscal del Gobierno.

El interrogatorio a petición propia de De Aldama, que en su calidad de investigado puede mentir sin consecuencias penales, ha reventado en la Cámara baja, donde los diputados afrontan la resaca de la comparecencia de ayer de la vicepresidenta Ribera y el incierto pleno de hoy con el Ejecutivo negociando hasta el último minuto sus planes tributarios con Podemos, del que pende que salga adelante el dictamen ratificado en la tumultuosa Comisión de Hacienda del lunes. El PSOE ha tratado de cortocircuitar el venenoso efecto de las palabras del empresario, el supuesto conseguidor de todo lo que se movía en torno al entramado irregular -desde la multimillonaria venta de mascarillas a ministerios y gobiernos socialistas en lo más crudo de la pandemia a la organización del clandestino viaje de Delcy Rodríguez a Barajas en enero de 2020-, avanzando que acudirá a los tribunales. De Aldama no solo ha apuntado en sede judicial contra Cerdán; también ha dicho que el presidente Sánchez tenía interés en «conocerlo»; que Ábalos cobró 250.000 euros y Koldo otros 100.000 en mordidas; que el hoy ministro y entonces presidente de Canarias Ángel VíctorTorres pidió 50.000 euros; y que se reunió en varias ocasiones con Begoña Gómez, el ex CEO de Globalia Javier Hidalgo y la vicepresidenta Ribera.

Tras el anuncio de la actuación judicial, los socialistas se han volcado en salir al paso de las acusaciones. «Está intentando salvarse él. Es todo falso. Nadie del Gobierno le ha pedido dinero. Conmigo ese señor no ha estado nunca, en la vida. A mí no me conoce personalmente», ha querido zanjar Cerdán, cuya afirmación de que nunca se ha cruzado con De Aldama ha sido ratificada también, en lo que tiene que ver con ella, por la vicepresidenta María Jesús Montero. «¿Hay preocupación?», han interpelado los periodistas al portavoz en el Legislativo, Patxi López. «No, ha indignación», que replicado él asegurando que «todo es mentira». Fuentes de la dirección socialista han rematado con un doble argumentario: por una parte, recordando que Aldama está en prisión preventiva, que tiene «una estrategia de defensa» y que la misma pasa por «imputar delitos a personas que son inocentes» y hacer cundir la especie de que «todo está podrido»; y, por otra, que si sigue transitando por ella, «tendrá más problemas legales de los que ya tiene, que no son pocos», aviso sobre futuras actuaciones judiciales que los mismo medios han ampliado a quienes quieran utilizar políticamente esta causa.