¿Qué ha pasado este sábado, 18 de octubre, en Extremadura?
Los presidentes Pedro Sánchez (izq.) y Donald Trump se saludan el lunes pasado, en la firma del acuerdo de paz para Gaza. E. P.

Aliados soberanos

Entre líneas ·

La insistencia de Trump en amenazar a España por su negativa a subir el 5% en gasto en defensa proporciona un relato a Sánchez

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:07

Comenta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a la carga al señalar que la OTAN debería tomar medidas contra España por no sumarse ... a la decisión de aumentar al 5% el gasto militar. Días antes había defendido que debía ser expulsada de la Alianza Atlántica, desconocedor de que este mecanismo no existe dentro de esta organización y que solo podría contemplarse la salida si lo pidiera expresamente España. La insistencia de Trump revela que Sánchez no mintió en junio cuando se desmarcó de esta exigencia para elevar sus presupuestos a esa cifra para satisfacer los caprichos del presidente.

