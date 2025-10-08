HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece en el Congreso. EFE

Albares niega que el acuerdo por Gibraltar sea una renuncia a la reclamación española del Peñón

El ministro de Asuntos Exteriores pide apoyo al PP para que el texto sea aprobado en el Europarlamento

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:00

Cuatro meses después de que España y la UE sellaran con Reino Unido el histórico acuerdo para el estatus de Gibraltar tras el 'brexit', el ... ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acudió al Congreso para dar cuenta del mismo. El responsable de la diplomacia española pidió al PP apoyo para que el texto reciba la luz verde en el Europarlamento al mismo tiempo que negó que fuera una renuncia a la soberanía española del Peñón. «No renunciamos ni renunciaremos nunca», zanjó.

