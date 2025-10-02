HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión de la Comunidad Política Europea en Copenhague (Dinamarca). REUTERS

Sánchez no descarta «acciones» legales contra Israel tras la interceptación de la flotilla

El presidente defiende que los integrantes el convoy «no representaban nigún peligro» y avanza que el Gobierno estudiará si ha habido una violación de la legalidad internacional

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:47

La interceptación por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla, formada por 44 embarcaciones y cuyo destino era Gaza, ha tensado la ya ... espinosa relación diplomática entre España y el Estado hebreo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que el Ejecutivo estudiará si ha habido una violación de la legalidad internacional y no descarta tomar «acciones» legales.

