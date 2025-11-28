Ábalos y Koldo pasan juntos en la misma celda su primera noche en Soto del Real

Aparentemente animados, aunque, eso sí, a José Luis Ábalos se le vio la tarde noche del jueves algo tenso buscando con cierta obsesión los espacios ... permitidos para fumar en el módulo de ingresos de la cárcel de Soto del Real, a medio centenar de kilómetro al norte Madrid. A pesar del intenso frío en el exterior (el penal se encuentra en la cara sur de la Sierra del Guadarrama de Madrid a más de 900 metros de altitud) el exministro, que llegó con un «buen cargamento» de tabaco, apuró sin prisa cada pitillo a la intemperie.

Cigarros antes y después de la cena que compartió con quien fuera su mano derecha durante años Koldo García. Si eran verdad los rumores de que la relación entre ambos se había enfriado en algún momento, eso ya no ocurre, según los que los vieron anoche cenando juntos en animada conversación. Eso sí en tono bajo e inaudible para el resto.

La dirección de la cárcel de Soto, al menos esta primera noche, decidió que Ábalos y Koldo la pasaran juntos en la misma celda. Un 'chabolo' moderno y funcional, pero nada que ver con las habitaciones de hoteles de cinco estrellas de los viajes en las comitivas oficiales a Rusia, Canadá o Emiratos a los que el todavía diputado se llevaba a sus novias. El exmano derecha de Pedro Sánchez y su exchófer tuvieron que conformarse con una litera. Se desconoce quién durmió encima y quién debajo.

En estas primerísimas horas a la pareja no se le ha visto charlar con nadie. Tampoco han tenido mucha oportunidad. Quizás se abran más a partir de ahora, cuando este viernes sean sacados del módulo de ingresos y llevados a uno normal. Allí, la dirección del penal deberá decidir si les sigue haciendo compartir celda, algo habitual entre presos que se conocen y que no están incomunicados por orden judicial, como es el caso. Contar con una cara amiga en estos primeros días dentro de la prisión –explican desde Soto- es básico para acelerar la adaptación a la vida entre rejas.

Es probable que su nuevo destino sea el módulo 13, donde hay unos 80 reclusos repartidos en 77 celdas, por lo que la mayoría de los presos están solos en sus 'chabolos'. Se trata del pabellón de preventivos (presos a la espera de juicio como Ábalos y Koldo) sin ningún tipo de conflictividad y 'primarios', sin anteriores estancias entre rejas. Ese el mismo módulo en el estuvo el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán durante los cinco meses que ha estado en esa misma prisión hasta que fue excarcelado la pasada semana. En cualquier caso, la decisión del destino definitivo de ambos (y si seguirán juntos) dependerá de las entrevistas con el personal de la prisión como educadores sociales y psicólogos. Ellos serán los que, además, decidirán si Ábalos o Koldo deben pasar por algún tipo de protocolo especial, como el de antisuicidios.

«Cara de resignación»

Sea como fuere, los funcionarios que les vieron llegar ya con las primeras sombras de la noche a las 18:09 horas en el 'furgón' de la Guardia Civil que les trasladó a ambos directamente desde el Tribunal Supremo afirman que les vieron con «cara de resignación» a su llegada, cuando tuvieron que enfrentarse a la intensa burocracia que supone un ingreso: cacheos, huellas, filiación, fotos, apertura de expediente de situación procesal, entrega del kit (cuchilla, crema de afeitar, cepillo de dientes, pasta, un preservativo, papel higiénico, lejía, sábanas, manta y toalla)... Los dos se mostraron «extremadamente amables y colaboradores» en todo este farragoso trámite, aunque «por momentos» Ábalos parecía «ausente, como ensimismado».

Así las cosas, esta noche del 27 al 28 de noviembre de 2025, el exministro y el exportero de prostíbulo pasaron a engrosar la ya larga lista de vips que han dormido en esta icónica cárcel inaugurada hace 30 años y que cuenta con 1.100 celdas. Entre ellos Mario Conde, Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Ignacio González, Gerardo Díaz Ferrán, Ángel María Villar u Oriol Junqueras.