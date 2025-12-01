El 82% de los turismos a la venta ofrece nivel 2 de conducción autónoma En 2015 la DGT ya dictó la instrucción que permite probar autónomos, aunque la norma de mayor calado es de 2022

J. A. Polo BADAJOZ. Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Prácticamente todas las semanas probamos algún modelo nuevo o que se actualiza y la conducción autónoma va acaparando cada día más adeptos, habiendo comprobado personalmente cómo un ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), en español Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor, ha evitado que me salga de la carretera gracias al aviso de cambio de carril. Sin duda alguna los ADAS, y por tanto la conducción autónoma, reducirán los accidentes de tráfico provocados por fallos humanos, pues desaparecerán.

El 82% de los modelos de turismos disponibles en el mercado ya están equipados con tecnología que permite alcanzar un nivel SAE 2 y hasta un 63% en el caso de los vehículos comerciales ligeros. Si el marco regulatorio lo permitiese, podrían alcanzar una autonomía potencial de nivel 3 de media.

La primera norma al respecto la promulgó quien es competente, la DGT, en noviembre de 2015, aunque la de mayor calado ha sido la instrucción VEH 2022/07, en julio de 2022. En línea con la puesta en marcha de la instrucción VEH 2025/07 sobre el Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizados (Programa ES-AV), actualmente se encuentran registrados en este programa marco 10 proyectos, siendo 9 de ellos para vehículos Nivel 4, ya han terminado la realización de las pruebas habiendo finalizado en todos los casos sin incidencias graves.

Desde Anfac se destaca la necesidad de acelerar una legislación que permita circular en los niveles de autonomía que ya podrían hacer hoy, y que no se ofrecen en el mercado por falta de habilitación legal. Cada año, las distracciones al volante se mantienen como la primera causa en los siniestros de tráfico. Por ello, las tecnologías orientadas a aumentar la atención del conductor en la carretera son esenciales, como los controles de voz del vehículo, que son una de las principales funcionalidades de conectividad en los vehículos ligeros, con presencia en más del 80% de los modelos.

Los servicios de geolocalización remota de los vehículos siguen ganando popularidad en los vehículos ligeros, siendo opcional en una gran parte de los modelos. Esta funcionalidad ofrece a los turismos una nueva forma de seguridad y a los comerciales ligeros una herramienta para mejorar la gestión de las flotas.

Que nuestro vehículo tenga geolocalización implica la aceptación por parte del titular del vehículo, pues las personas autorizadas podrían saber en todo momento dónde está el vehículo.