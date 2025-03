Olores, ruidos y comportamientos anómalos: Cómo nuestro coche nos alerta de que algo va mal

Canal Motor Lunes, 6 de noviembre 2023, 13:00 Comenta Compartir

El gasto medio de un usuario al pasar por taller es de 287 euros, según GIPA. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una pequeña avería que se podría haber solventado con un menor gasto y en poco tiempo puede derivar en una avería grave con el correspondiente aumento de precio. «El vehículo suele alertarnos de que algo va mal. Olores inusuales, ruidos sospechosos, comportamientos anómalos o un encendido en el cuadro de mandos. Ante el menor signo, es importante llevar el coche a un taller para que se pueda realizar una revisión y detectar dónde está el problema. Esto puede suponer un ahorro de tiempo y dinero para el trabajador autónomo», afirma Jean Miguel Escobar, de Norauto.

Por ejemplo, hay sonidos que no son los habituales, lo que puede significar que hay algún problema o avería. Hay que tener en cuenta, además, que los vehículos eléctricos apenas emiten sonido. Por ello cuentan con el sistema de aviso acústico (AVAS, por sus siglas en inglés), para que el resto de usuarios pueda percatarse de su presencia. Según el ruido que se escuche, de cuándo y dónde proceda, puede tener un significado. Por ejemplo, si el ruido se emite al cambiar de marcha, puede ser que los engranajes tengan demasiada holgura o que los cojinetes estén desgastados. También puede haber un nivel bajo del líquido de transmisión. Si el ruido sólo se escucha cuando se frena y deja de oírse cuando se suelta el pedal del freno, puede deberse a un desgaste de las pastillas de freno. Por el contrario, si se escuchan ruidos en el motor, lo más recomendable es apagar el vehículo y llamar a una grúa. Puede ser poco o mucho pero lo mejor es prevenir.

El color del humo en coches diésel y gasolina da pistas sobre el tipo de avería. Si el humo es blanco y espeso cuando se arranca, puede indicar que hay una incorrecta puesta a punto del sistema de inyección en el caso de los coches diésel. Si no tiene bomba de inyección, puede ser por un mal estado de algún precalentador. También puede ser por atasco en el tubo de escape de aceite o gasolina. Si el humo es blanco pero no muy espeso, puede ser normal. Por el contrario, si el humo es azul o gris, puede deberse a varias averías como desgaste de los retenes de las guías de válvulas o del turbo. También puede estar en mal estado la junta de culata o que haya una fuga en el sistema de enfriamiento. En cualquier caso, se debe llevar el coche al taller. Y si el humo es negro pero sólo al acelerar, puede ser por una mala combustión del gasóleo. No hay problema si sólo se produce cuando se acelera fuerte. Si esto sigue ocurriendo posteriormente, se debe acudir al taller.

El olfato también puede dar algunas ideas. Se trata de identificar aquellos olores que puedan resultar más químicos. Por ejemplo, si el humo gris que sale del tubo de escape huele a dulce, puede ser que se está quemando el refrigerante. ¿Huele a goma quemada debajo del capó? Puede deberse a que algún componente se está quemando. También puede oler a aceite quemado si se está quemando lubricante o a algún problema en la caja de cambios. Si huele a huevo podrido, puede proceder del tubo de escape por un problema con el convertidor catalítico. El olor prolongado a combustible suele indicar una fuga del depósito o de los inyectores mientras que si huele a caramelo, puede ser por una fuga del líquido refrigerante.

Asimismo, ¿el coche da tirones? Puede ser por problemas en la inyección de combustible, en la caja de cambios, válvula EGR en mal estado, un problema eléctrico o un catalizador que no está en buenas condiciones. También puede ser porque los filtros estén obstruidos. Si, por el contrario, el coche pierde potencia al acelerar, puede ser por un problema de inyectores, del turbo o incluso por un filtro de aire en mal estado. Si al coche le cuesta arrancar, puede ser por un problema en la batería o en el motor de arranque. Igualmente puede ser por una avería en el alternador o un fallo en las bujías de los coches gasolina o los calentadores en los diésel.