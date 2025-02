A qué multa me expongo si accedo a una zona de bajas emisiones con un coche sin etiqueta En total, entre este año y enero de 2024, se colocarán 138 dispositivos de lectura de matrículas en la M-30 y en las vías públicas urbanas del exterior de la carretera de circunvalación

Las carreteras de Madrid están blindadas de cámaras que captan si los conductores que acceden a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) pueden hacerlo, o no. Es decir, si llevan etiqueta medioambiental, o no. En total, entre este año 2023 y enero de 2024, se colocarán 138 dispositivos de lectura de matrículas en la M-30 y en las vías públicas urbanas del exterior de la carretera de circunvalación. En concreto, este año solo no podrán acceder los coches sin etiqueta, ni circular por la M-30 y vías interiores.

Las cámaras, en funcionamiento las 24 horas y los 365 días del año, las cuales leen la matrícula de todos los vehículos que circulen por el punto de control, multan por infringir la norma son 200 euros. Eso sí, todos los accesos estarán señalizados horizontal y verticalmente, incluso entre 15 y 25 metros antes, para que nadie acceda por error.

Esa misma señalética se extenderá, en enero de 2024, a las vías públicas urbanas que estén situadas fuera de la M-30, por la que no podrán circular los conductores de vehículos contaminantes que no estén empadronados en la ciudad, al ampliarse la ordenanza a esas calles.

En la actualidad, la capital cuenta con dos Zonas de Bajas Emisiones de Especia Protección: Distrito Centro (antes Madrid Central) y Plaza Elíptica, para la que los afectados por las restricciones han convocado este domingo una manifestación. Estas son más prohibitivas, ya que además de impedir el paso de los vehículos sin etiqueta, solo permiten que los B y C accedan si van a aparcamientos. Y en 2025 llegará el fin de los vehículos contaminantes en la capital.

