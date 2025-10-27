Sigue estos consejos para evitar accidentes con animales en la carretera

N. S. Lunes, 27 de octubre 2025, 06:03 Comenta Compartir

Más de 35.000 siniestros viales con animales son los que se registran cada año en nuestro país; siendo el jabalí el tipo de animal más frecuente, seguido de corzos y ciervos de entre los silvestres; que conforman el 86% de las colisiones frente a los animales domesticados, que representan el 13% (perros la mayoría, seguido de caballos y vacas), según el informe elaborado por la Asociación Española de la Carretera para la DGT.

Dado que se trata de una situación que puede ocurrirle a cualquier conductor, desde Ayvens España han publicado recientemente la Guía de recomendaciones de seguridad para conductores, un documento en el que ofrece consejos sobre cómo actuar en diferentes situaciones que se pueden presentar al volante y en donde se enumeran algunos consejos a la hora de conducir en una zona con presencia de animales salvajes.

La primera es conducir a una velocidad reducida. Por la noche, utilizar las luces largas y observar los márgenes de la carretera por si se ve el reflejo de los ojos de los animales.

Si se encuentra un animal en el camino, reducir la velocidad y tratar de detener el vehículo. Nunca asumir que un animal va a cruzar la carretera antes de que el vehículo llegue a su altura. Hay que darle espacio al animal para cruzar la carretera.

Si el choque es inevitable, no se debe tratar de girar bruscamente para esquivar el animal, ya que esto puede causar pérdida del control o un choque con otros vehículos. Chocar con un árbol u otro vehículo puede causar más lesiones que chocar con un animal.

Si el animal está herido o muerto, llamar al teléfono de emergencias, 112 para que puedan despejar la carretera.

«Aunque los siniestros viales en los que intervienen animales que irrumpen en la vía son pocos en proporción, suelen tener consecuencias de mayor gravedad. De allí la importancia de conocer sus principales características y seguir estas recomendaciones sobre cómo reaccionar. En un sistema seguro como el que propone la estrategia en seguridad vial, es importante atender a todos los aspectos de riesgo, por pequeña que pueda parecer su dimensión. Incluso una sola vida o lesión grave merece la pena evitarla», concluye Fernando Cisneros, responsable de Siniestros y Seguridad Vial de Garanthia en Ayvens España.

En concreto, Ayvens ha realizado un estudio en cuanto al número de este tipo de incidentes en su flota, y España registró en el 2024 un total de 556 partes de colisiones con animales, con una media de los últimos siete años (desde 2017) de 593 casos anuales. Se trata de cifras que, de acuerdo con la tendencia de los primeros tres trimestres del 2025, se mantendrán este año, con un pronóstico de unos 600 incidentes con animales al cierre del 2025.

Sobre el lugar del siniestro, el estudio muestra que la carretera reporta el 68,8% de los casos (la mayoría en carreteras comarcales), frente al 31,1% de entornos urbanos. Sin embargo, desde la compañía explican que hay que tener en cuenta que la movilidad en el vehículo de empresa cuenta con mucho trayecto urbanita en contraposición con los desplazamientos de viaje o fines de semana que se dan en los vehículos particulares. Siendo la primera hora de la mañana, el momento en el que más incidentes se registran.

Además, la investigación realizada por Ayvens da cuenta de que la reparación de daños en un vehículo al colisionar con un animal supone una media de 1.893 euros, superior en 2,3 veces al coste de una reparación media por otro tipo de siniestro, que está en torno a los 870.