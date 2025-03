Inventoras, empresarias, mecánicos y deportistas claves en la automoción

Patxi Fernández Viernes, 8 de marzo 2024, 07:16 Comenta Compartir

Las mujeres han jugado un papel importante en todo lo que rodea a los coches, la industria, la tecnología y la innovación automovilística como pioneras, empresarias, ingenieras, directivas o inventoras. Por poner algún ejemplo significativo, las líneas en la carretera, los intermitentes o los retrovisores tienen sello femenino.

Uno de los primeros nombres que hay que mencionar es el de Bertha Ringer, una mujer sin la que probablemente una marca como Mercedes-Benz no existiría hoy en día.

La esposa del famoso fabricante de automóviles es considerada la primera mujer que realizó una ruta en coche, y al mismo tiempo la primera mecánica.

Un 5 de agosto de 1888 se subió con sus dos hijos al Benz Patent Motorwagen y emprendió el viaje de 106 kilómetros que separaban el hogar familiar del de la abuela. Ese viaje supuso el viaje más largo realizado hasta entonces en un automóvil y el nacimiento del mantenimiento y reparación del coche, ya que Bertha Benz tuvo que realizar algún ajuste sobre la marcha.

Ampliar Reproducción del primer viaje en coche de Bertha Ringer MERCEDES-BENZ

Otra mujer, Mary Andersson, observó en 1902 cómo los taxistas de Nueva York sufrían con la lluvia para ver por dónde circulaban y su idea fue la de crear un dispositivo manual que se accionara desde el interior para limpiar el parabrisas. Después de que expiraran sus derechos, el limpiaparabrisas se comenzó a instalar de serie en la mayoría de modelos.

Margaret A. Wilcox inventó en el año 1893 el primer sistema de calefacción para vehículos, que llevaba aire caliente desde el motor hasta el interior. Solo era aire que entraba, pero la idea cuajó y se desarrolló hasta los sistemas de climatización de nuestros días.

Otro invento crucial se debe a June McCarroll y a su experiencia cuando estuvo a punto de sufrir un accidente porque un camión la sacó de la carretera. Intuyó que una línea divisoria podría hacer circular a cada vehículo por su carril evitando situaciones peligrosas. En 1924 las autoridades de California convirtieron la idea en ley, y hoy en día seguimos pintando líneas en la carretera.

Margaret E. Knight aportó a finales del siglo XIX uno de los componentes clave para el desarrollo del motor rotativo: las válvulas de camisa. También inventó la máquina para fabricar bolsas de papel en serie.

Stephanie Kwolek, químico estadounidense de origen polaco, inventó el poliparafenileno tereftalamida, que hoy conocemos como Kevlar, mientras participaba en la búsqueda de un material ligero y resistente para fabricar neumáticos.

Lorence Lawrenc fue una de las actrices de Hollywood más reconocida de los inicios de siglo XX, con casi 300 películas como protagonista. Pero Lawrence tenía otras aficiones más allá del cine. Y una destacaba por encima de las demás: el motor. Apasionada de los coches, Lawrence coleccionaba modelos de todo tipo. Pero no solo los conducía, sino que también los reparaba y los mejoraba. Su capacidad creativa la llevó a diseñar un artilugio en forma de palo que se movía para indicar si el vehículo iba a girar, además de una señal de STOP la cual se veía en la parte trasera cuando el conductor accionaba el freno. Florence Lawrence había inventado los intermitentes y la luz de freno. Aunque nunca patentó estos sistemas, su aportación fue decisiva para el futuro de la industria.

En el ámbito empresarial, Sophie Opel fue la primera mujer fabricante de automóviles en 1895 cuando se hizo cargo de la empresa de su difunto marido (Adam Opel).

Ampliar Sophie Marie Opel opel heritage

En 1899, Madame Labrousse se convirtió en la primera mujer en participar en una carrera de coches. Disputó la París-Spa y acabó en la quinta posición en la categoría de tres plazas.

La italiana Maria Teresa de Filippis fue la primera mujer piloto en correr en la Fórmula 1 en el año 1958. Lo hizo en el GP de Bélgica y disputó tres carreras. Y en esta misma disciplina Maria Grazia Lella Lombardi fue la primera mujer en puntuar en una carrera de F-1 en 1975.

Ampliar María Maria Teresa de Filippis Archivo abc

Elisabeth Junek, checoslovaca, fue en 1926 la primera piloto profesional de Grand Prix, ganando en 1927 el Gran Premio de Alemania de velocidad. No escuchó su himno en el podio… porque nadie tenía la partitura. Ese mismo año Clärenore Stinnes fue la primera en dar la vuelta al mundo en un coche.

En 1901, Camile du Gast pasó a la historia como la primera piloto profesional de carreras, participando con su taxi en la París-Berlín y acabando en décimo quinta posición.

No se puede pasar por alto el nombre de la piloto Dorothy Levitt, la mujer más rápida del planeta en su época (logró el primer récord del mundo femenino de velocidad al alcanzar los 146,25 km/h), describió en su libro dedicado al automóvil ('The Woman and the Car: A chatty little handbook for all women who motor or who want to motor' publicado en el año 1909) varios consejos… como el de que las mujeres usaran un pequeño espejo para ver el tráfico que había detrás de sus vehículos. Es el actual retrovisor.

Ampliar María de Villota ARchivo ABC

En la historia de la Fórmula 1 hay que recordar a la malograda María de Villota. Con tan solo 16 años ya participó en carreras de Karts. En 2011, María de Villota firmó con Renault F1 Team y en 2012 fue probadora del equipo ruso Marussia hasta el trágico accidente que le obligó a retirarse, y cuyas consecuencias le costarían la vida en 2013.

Otra deportista, Carmen Jordà, también se destacó formando parte del equipo de desarrollo de Lotus F1 Team en 2007.

Las primeras conductoras

Emilia Pardo Bazán fue la primera mujer española en tomar el volante de un coche en el año 1904. Novelista, ensayista, poeta, traductora y activista femenina ante todo, fue además la primera conductora de España.

Ampliar En 1915, Emilia Pardo Bazán, en sus últimos años, ante la máquina de escribir Archivo ABC

En 1932, la española Celia Rivas se convirtió en la primera mujer en conseguir el permiso para conducir camiones.

Piedad Álvarez fue en 1935 la primera mujer taxista en España. Esta leonesa cambió durante la República sus actividades como maestra de escuela por el taxi para ayudar a su familia. Fue taxista hasta 1974, al volante de un Seat 600.

La activista francesa Anne d'Uzes fue la primera mujer en superar el examen para obtener el carné de conducir en el año 1898… y también fue la primera mujer multada por exceso de velocidad (iba a 13 km/h en lugar de los 12 km/h permitidos).