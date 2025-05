Los coches sin carné que Lamine Yamal puede conducir siendo menor de edad Con 17 años todavía no puede conducir coches de alta gama como los que patrocinan a los grandes equipos de fútbol, pero sí puede acceder a microcoches sin carné Estos son los coches que se podrán conducir con 16 años

Canal Motor y Patxi Fernández Martes, 16 de julio 2024 | Actualizado 17/07/2024 15:51h.

Lamine Yamal, el prometedor delantero de la selección española de fútbol y la gran estrella de esta Eurocopa, tiene tan solo 17 años. Por lo tanto no puede disfrutar de conducir un coche de alta gama o alguno del portafolio como el que le ofrecerá el patrocinador del FC Barcelona ya que aún no tiene la edad para poder. Conducir estos vehículos. No obstante, existen alternativas que le permitirían moverse con independencia y estilo por la ciudad, opciones adecuadas para su edad, juventud, dinamismo y carácter extrovertido.

Estos vehículos ofrecen la libertad de desplazarse de manera independiente, sin depender de un adulto, pudiendo facilitarle sus trayectos diarios a los entrenamientos y otros compromisos.

Los coches sin carné o microcoches son cuadriciclos ligeros, y de acuerdo con la definición oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT), son vehículos de cuatro ruedas cuya masa en vacío está por debajo de los 350 kg.

El primero de los requisitos para conducir un coche sin carné es estar en posesión de la licencia AM, que es la que se requiere para circular con un cuadricilo. Para poder obtenerla, hay que superar un examen teórico de 20 preguntas en Tráfico, así como un test psicotécnico en algún centro especializado.

En el caso de que únicamente vayas a circular con un cuadriciclo ligero, es decir, los coches sin carné, la licencia AM cuenta con una versión restringida, lo que significa que puedes optar a menos pruebas prácticas. Al no tener acceso a los ciclomotores de dos ruedas, las pruebas a superar serán solo dos.

La primera es la realización de un cambio de sentido de la marcha para hacer uso de las distintas velocidades. Se hará en un espacio en particular y de dimensiones concretas, y tanto marchando hacia delante como hacia detrás.

La segunda es el estacionamiento, al que hay que entrar y después salir. Hay deferentes opciones; que sea en línea, en batería o en oblicuo, así como en llano o en pendientes ascendentes o descendentes.

Según explican desde Aixam, para poder acceder a esta licencia, hay una edad mínima, y que es, por consiguiente, también la mínima establecida para circular con estos vehículos. Son los 15 años. Los jóvenes son uno de los perfiles a los que se dirigen estos coches, así como a quienes no disponen del carnet de conducir sea cual sea su edad, como a aquellas personas que buscan algo más sencillo y ligero frente a los turismos tradicionales.

Otra de las normas para conducir un coche sin carné es la limitación en la velocidad. La máxima permitida es de 45 kilómetros por hora. No obstante, estos vehículos están fabricados con una potencia que impide que dicha velocidad se pueda superar. Por lo tanto, basta con circular con precaución y adaptarse a las necesidades del tráfico y de la vía.

Aixam City GTO

Dentro de la gama de AIXAM, los modelos exclusivos son deportivos diseñados pensando en personas como Yamal. El City GTO, el modelo que causa furor entre los jóvenes por sus detalles exclusivos deportivos y su diseño más compacto. El COUPÉ-GTI , es el modelo más premium y destaca por sus líneas deportivas y equipamiento más top.

Ampliar Aixam Coupé GTI eléctrico F. P.

Están disponibles en versión diésel y el e-Coupé GTI también en versión eléctrica. Estas últimas versiones tienen ciertas ventajas ya que son completamente silenciosos, no contaminan y se pueden cargar en casa. Ambos modelos están equipados con llantas de 15 pulgadas, pantalla de hasta 9 pulgadas con CarPlay, asientos envolventes estilo GT line con triple tapicería, aire acondicionado en el maletero y muchos más equipamientos a elegir. Estos vehículos son perfectos para el día a día.

Además, su reducido tamaño facilita el aparcamiento, y pueden ser conducidos con el carnet AM, que es más fácil y rápido de obtener que el carnet de coche convencional, ya a partir de los 15 años.

Citroën Ami

Citroën con su AMI ha sido una de las primeras marcas en comercializar un cuadriciclo eléctrico para uso urbano. Se puede conducir sin carné, tiene una velocidad máxima de 45 km/h, y está a la venta por unos 7.200 euros.

Su batería de iones de litio de 5,5 kWh, una de las tecnologías más avanzadas del mercado, permite una recarga completa en sólo 3 horas con un enchufe estándar de 220 V gracias al cable embarcado. Igual de fácil que un smartphone.

La batería está situada debajo del suelo del habitáculo para obtener un máximo de espacio interior. El cable se guarda ingeniosamente en la puerta del lado del pasajero. Además, Ami también puede recargarse en un punto de carga a través de un cable adaptado (opcional) o una electrolinera pública.

Cuatro años después de su lanzamiento al mercado, el Citroën Ami ha experimentado una gran transformación, adoptando una nuevo tono «Night Sepia», un marrón oscuro crudo que le da mayor consistencia y fuerza, sin perder su carácter distintivo.

Ampliar Citroën Ami F. P.

Desde abril de 2020, se han vendido cerca de 50.000 Citroën Amis en 14 mercados, lo que lo convierte en un auténtico fenómeno social que ha cambiado el panorama de la movilidad urbana y periurbana. El Citroën Ami es el primero de la historia en dar respuesta a los retos de la micromovilidad y la transición energética a través de un vehículo eléctrico asequible e innovador que puede utilizarse en España a partir de los 15 años, sin carné de conducir, con dos plazas, con seguridad y confort.

Fiat Topolino

Un hermano del Ami, y recién llegado al mercado es el Fiat Topolino. Un modelo encargado por Giovanni Agnelli en plena crisis económica de 1929 para crear un vehículo popular de bajo coste. Aquel pequeño automóvil con dos plazas y poco más de tres metros de longitud era presentado en sociedad en 1936. Estuvo en el catálogo de Fiat poco tiempo, hasta 1948 y se llegaron a fabricar 122.213 unidades.

El nuevo Topolino es un vehículo eléctrico que se puede conducir desde los 15 años gracias a su homologación como cuadriciclo y con un precio casi de juguete, 9.890 euros.

Ampliar Fiat Topolino F. P.

Exteriormente tiene una forma compacta, en forma de cubo con las esquinas redondeadas, con detalles cromados como el aro del faro y los parachoques delantero y trasero. Mantiene los faros redondos que dieron origen a su denominación (topolino en italiano significa pequeño ratón) por su apariencia de los ojos del roedor. En la parte trasera puede colocarse un portamaletas (opcional) que le da un toque retro.

Gracias a su pequeño tamaño en comparación con un coche normal (2,41 metros de longitud), su facilidad de manejo y una velocidad máxima segura de 45 km/h, Topolino invita a recorrer las carreteras de forma relajada. Las dos versiones montan una batería de 5,5 kWh, que ofrece hasta 75 km de autonomía y menos de cuatro horas para una carga completa.

Invicta Pocco

Desde el grupo Invicta podemos acceder dentro de esta categoría de microcoches al modelo Pocco, un cochecito cien por cien eléctrico con el que se acercan por un lado al público más joven, pero también a aquellos conductores concienciados con la movilidad de cero emisiones, tanto para entornos urbanos como rurales.

Ampliar Invicta Pocco F. P.

En Invicta aprovechan la existencia de nichos de mercado para sus nuevos productos, y un ejemplo de ello es el nuevo Pocco. Un microcoche cien por cien eléctrico con el que se acercan por un lado al público más joven, pero también a aquellos conductores concienciados con la movilidad de cero emisiones, tanto para entornos urbanos como rurales.

Con tres metros de longitud y una autonomía de 150 kilómetros, el Pocco se adentra en un segmento que en otros muchos países del mundo ya tiene un peso notable, y que probablemente también comenzará a despegar en España.

Microlino Lite

Otrp de los peculiares vehículos que se pueden conducir desde esta edad es el Microlino Lite. Esta versión aún más modesta en lo que se refiere a prestaciones que el Microlino de 20 CV, también disponible en nuestro mercado, reduce hasta los 6,6 kW (9 CV) la potencia estable del conjunto y hasta los 8,8 kW (12 CV) la potencia pico. Así, su velocidad punta se limita a 45 km/h, siendo la autonomía oficial de 100 o 180 km, dependiendo de si los clientes eligen la batería de 5,5 o 11 kWh.

Ampliar

Su original diseño llama la atención por la puerta de acceso, colocada en la zona delantera, lo que, junto con sus apenas dos metros y medio de largo y uno y medio de ancho, permite su estacionamiento en espacios muy reducidos.

Este automóvil está inspirado en el icónico Isetta, un coche que nacía en la Italia de la posguerra como lo que ahora se llamaría «una solución de movilidad», gracias a la firma Iso SpA .

El vehículo fue diseñado específicamente para áreas urbanas y ha sido reconocido con numerosos premios, entre los que destacan el Good Design Award del Chicago Athenaeum, el premio de diseño más antiguo del mundo.