El coche de Patricia Conde: «Necesitaba que fuera grande y tengo el Tiranosaurio Rex de los todoterreno»

Patricia Conde, conocida y reconocida actriz por programas como «Sé lo que hicisteis» o «El club de la comedia», o series y películas como «7 días al desnudo», «Lady Kaña», «Buen agente», «El chiringuito de Pepe», «Gym Tony» y «Velvet Collection», entre muchas otras, se abre a este diario y confiesa que le gustan »mucho los deportes de motor«. »Mi hijo hace motocross y no nos perdemos Moto GP ni la fórmula 1. Incluso me gustan las películas de acción donde hay persecuciones imposibles tipo «Fast&Furious», y me encantaría un papel como el de Charlize Theron en «Italian Job» conduciendo por las calles de Venecia«, detalla.

A sus 44 años, recuerda como si fuera ayer que se apuntó para sacarse el carnet de conducir con tan solo 17 años «para poder tenerlo ya a los 18 y poder conducir en cuanto cumpliera la mayoría de edad», revela. «Después me puse a trabajar a un ritmo imparable, me llevaban siempre con chofer al trabajo y no pude sacármelo hasta los 20 años«, puntualiza.

Eso sí, «aprobé a la primera ya que si hay algo que se me da bien es memorizar textos, así que estudié el manual de memoria; y el práctico se me dio muy bien porque me enseñaron a conducir con 16 años», añade.

Aunque por su vida ya han pasado varios modelos como un Golf o un Mini, en la actualidad se mueve en un Ssangyong Rexton, un modelo del que destaca su tamaño. «Necesitaba un coche grande para poder meter la moto de mi hijo, las maletas, a sus amigos... y es el coche con el maletero más grande que conozco, y si levantas los asientos del maletero tienes siete plazas. Eso para llevar a mi hijo y a sus amigos es genial. Y luego es un coche elegante y majestuoso, el Tiranosaurio Rex de los todoterreno«, manifiesta.

Así, Conde reconoce que este modelo responde «completamente» a lo que esperaba antes de adquirirlo: «Maletero grande, cabemos siete, es seguro cuando nieva o llueve, y su tracción es magnífica».

La actriz tiene un garaje también 'a lo grande'. En su interior guarda el Rexton, «un Smart Brabus de los de antes (que 3 personas me lo han querido comprar ya por más de lo que costó, puntualiza), un Mini Cooper Cabrio, una moto de motocross, dos bicis, patinetes…».

Asimismo, Patricia Conde, quien no cree fielmente que un coche dice mucho de su dueño, «A veces sí, a veces no… aunque hay un proverbio que me gusta mucho que viene a decir 'Cuánto más ruido hace la carreta… más vacía está'», detalla; prefiere ir al volante «siempre, a no ser que tenga un rodaje que prefiero que me lleven y así poder in repasando el texto». Y como copiloto «soy muy confiada, aunque todo depende de quien conduzca claro», subraya.