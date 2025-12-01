Renovado el Seat Arona, la versión SUV del mítico Ibiza, sólo en gasolina Tres motores etiquetas C, con 95, 115 y 150 CV, cambio manual o automático, y tres niveles de equipación

José AntonioPolo LAS SALINAS (IBIZA). Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

El primer Seat Arona se lanzó en 2017 y ahora le llega un rejuvenecimiento a lo que llama versión 2026. Sigue siendo la carrocería SUV del Ibiza, y así como el turismo ocupa la tercera plaza como el coche más vendido en España, el Arona es el segundo SUV más vendido en nuestro país.

Desde su lanzamiento acumula más de 750.000 unidades vendidas y se ha ganado un lugar destacado en la oferta de la marca. Es, de hecho, el modelo favorito entre los conductores que buscan un SUV urbano lleno de energía y personalidad. Diseñado, desarrollado y fabricado en Barcelona, en la planta de Martorell, se lanzará al mercado en el primer trimestre de 2026.

Presenta con un nuevo diseño frontal que acentúa su carácter robusto y dinámico de SUV urbano. Su renovada parte delantera cuenta con unos llamativos faros Full Led, ahora más estrechos y con una firma lumínica refinada, aumentan tanto el alcance como el brillo, con más de 900 lumen en luces cortas y hasta 1.510 en luces largas, duplicando y triplicando, respectivamente, la potencia del anterior sistema EcoLed, resultando una visión más clara y segura de la carretera, así como una parrilla hexagonal rediseñada, unos faros antiniebla reubicados y un nuevo paragolpes delantero.

Los precios del segundo SUV más vendido en España oscilan de los 19.460 a los 25.489 euros

El espíritu fuerte se remarca con las nuevas llantas de aleación de 16'', neumáticos 205/60, de 17'' goma de 205/55 y las de 18 pulgadas calzadas con 215/45, que le dan un aspecto aún más decidido.

El interior del Arona eleva el listón, ofreciendo un habitáculo con mayor calidad y personalidad. La atención al detalle sube un peldaño con nuevos tejidos estampados en relieve en los asientos, un volante revestido de cuero perforado 100% de alta calidad, detalles neutros en las salidas de aire y asientos Bucket de serie en el acabado FR, que añaden un toque adicional de deportividad al interior.

Está totalmente conectado al mundo digital. Los sistemas inalámbricos Android Auto y Apple CarPlay se integran a la perfección a través de las pantallas de infoentretenimiento de 8,25 y 9,2 pulgadas, mientras que el nuevo sistema de audio Sound ofrece una experiencia de sonido de alta fidelidad. La carga inalámbrica refrigerada de 15 watios de potencia mantiene los dispositivos inteligentes listos para su uso en todo momento.

La oferta mecánica combina la eficiente tecnología de inyección directa (TSI) con el dinamismo. Con potencias que van desde los 95 y 115 CV en tres cilindros, consumo de 5,3 litros, hasta los 150 CV, cuatro cilindros, consumo de 5,7 y la posibilidad de elegir entre el cambio manual y el automático DSG de doble embrague.

El Arona destaca por el gran dinamismo que imprime su chasis, que aporta estabilidad y agilidad en cualquier circunstancia. Equipado con sistemas de asistencia al conductor, ofrece una conducción semiautónoma de nivel 2 en todo el rango de velocidades al combinarse con el control de crucero adaptativo (ACC) y el asistente de cambio involuntario de carril, para aliviar la carga del conductor mientras está al volante.

Los precios oscilan entre 19.460 y 25.489 euros, disponible en tres acabados (Reference, Style y FR). El Style incluye asientos con tejidos estampados en relieve, inserciones textiles en los paneles de las puertas, sensor de aparcamiento trasero, llantas de aleación de 16 pulgadas o volante de cuero.

El FR sube la apuesta con sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, y salidas de escape oscurecida, además de asientos deportivos de tipo Bucket exclusivos y modos de conducción seleccionables, lo que le confiere un carácter más deportivo.