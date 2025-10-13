Se rebajará la edad para conducir camiones de 21 a 18 y de autobuses a 21 Dos años de prueba para nuevos conductores, límite de alcohol más severo y conducción acompañada

J. A. Polo BADAJOZ. Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Directiva 2006/126 de la Unión Europea, el Parlamento y el Consejo ha sufrido varias reformas y rectificaciones, habiéndose alcanzado un acuerdo sobre la nueva normativa del permiso de conducir, que introduce el documento digital, un periodo de prueba para nuevos conductores y el sistema de conducción acompañada.

Se busca mejorar la seguridad vial en los 27 países de la Unión Europea, donde anualmente fallecen cerca de 20.000 personas en accidentes de tráfico. Los requisitos que entrarán en vigor garantizarán que los conductores estén mejor preparados para situaciones reales en la carretera y sean más conscientes de los riesgos para peatones, ciclistas, niños y otros usuarios vulnerables. Para obtener el permiso, será obligatorio formarse sobre el uso seguro del móvil al conducir, los puntos ciegos, los sistemas de asistencia al conductor, la apertura segura de puertas y la conducción en nieve y carreteras resbaladizas.

El nuevo reglamento establece que el permiso de conducir digital, accesible desde un smartphone con tecnología de monedero digital de la UE, será el formato principal. Los países tendrán un plazo de cinco años y seis meses para implementarlo, aunque los conductores seguirán teniendo derecho a solicitar una versión física.

Será la primera vez que las normas de la UE establecerán un periodo de prueba de al menos dos años para nuevos conductores, quienes estarán sujetos a normas y sanciones más estrictas por conducir bajo los efectos del alcohol, no usar cinturón de seguridad o sistemas de retención infantil. Se anima a los 27 países a aplicar una política de tolerancia cero para el consumo de alcohol y drogas al volante.

Con el fin de paliar la escasez de conductores profesionales, la edad mínima para obtener un permiso de camión se reducirá de 21 a 18 años, y para autobuses de 24 a 21 años, siempre que el solicitante cuente con un certificado de competencia profesional. Los estados podrán permitir que jóvenes de 17 años conduzcan camiones o furgonetas en su territorio si van acompañados de un conductor experimentado. Este sistema también se aplicará a los conductores de turismos.

Los carnés de motocicletas y turismos tendrán una validez de 15 años, aunque los países podrán reducirla a 10.

Temas

José Antonio Polo