Nos subimos al smart más potente que existe, el Brabus #5

smart ya no es lo que recuerdas, ya no es la mayoría de modelos utilitarios que no medían más de 2,70 metros de largo, ya no es los que ves mayoritariamente ves por la calle. Ya hace 3 años que el fabricante alemán empezó una nueva etapa que comenzó con el lanzamiento del smart #1 en 2022, un modelo con proporciones de SUV que ya medía más de 4 metros. ¿El objetivo? Tomar un nuevo rumbo para dar caña a un segmento de vehículos eléctricos en crecimiento constante. A este modelo le siguió el smart #3 el año pasado, y hace apenas un mes que ha lanzado y salido a la venta su modelo de mayor tamaño hasta el momento, el #5.

Pero nosotros no estamos ante un simple #5, se trata de la versión tope de gama y de alto rendimiento, denominada BRABUS. De hecho, es el modelo más potente jamás fabricado por smart. En realidad, se llama Brabus #5 y su diseño es realmente interesante, con un frontal alto, sus faros CyberSparksLED+ con asistente adaptativo de luz de carretera y tecnología matrix, sus llantas de 21 pulgadas y acentos rojos en los faldones laterales, retrovisores, techo y pinzas de freno. También una línea roja distintiva en el parachoques trasero.

Ampliar Brabus #5 P.F.

La suspensión de doble horquilla en el eje delantero del nuevo SUV eléctrico mediano, con un precio de partida de 48.000 euros, garantiza una conducción equilibrada y un alto nivel de confort, incluso con un estilo de conducción deportivo o en superficies irregulares. Los cinco modos de conducción todoterreno (Adaptativo, Arena, Nieve, Barro y Roca), la elevada distancia al suelo de hasta 197 mm con una profundidad de vadeo de 500 mm y un práctico ángulo de rampa permiten una conducción segura fuera de carreteras asfaltadas.

Y eso que se supone que es para la ciudad porque es 100% eléctrico como cualquier Smart que se precie. Y nos hemos podido subir y poner a prueba sus hasta 646 CV y tracción total. Su aceleración de 0 a 100 km/h es de tan solo 3,8 segundos, con Launch Control, pero, vamos, ¡es una bestia! Y tienes 540 km de autonomía para dar rienda suelta a tu modo «más dominguero», o apretar BRABUS e incluso escuchar como «ruge» el motor (siempre artificial).

Ampliar Brabus #5 P.F.

Desarrollado para todo tipo de entornos, el smart #5 establece nuevos estándares gracias a su eficiente sistema de propulsión y su avanzada plataforma de 800 voltios, demostrando una capacidad para soportar carga rápida gracias a su arquitectura de alto voltaje y a la gestión térmica inteligente. Todas las variantes del smart #5 Pro+, con excepción del Pro -equipa 76 kWh-, están equipadas con una batería de 100 kWh, capaz de ofrecer una potencia de carga en CC de hasta 400 kW que permite pasar del 10 al 80% en tan solo 18 minutos.

Su interior es realmente llamativo también. Está lleno de detalles y color, donde destaca un avanzado sistema cuenta con una pantalla de visualización frontal de realidad aumentada de 25,6 pulgadas, un panel de instrumentos digital Full HD de 10,25 y dos pantallas OLED de 13 pulgadas una de ellas central y otra para el copiloto, lo que garantiza una experiencia de usuario fluida e interactiva.

Ampliar Brabus #5 P.F.

El control de voz mejorado con IA integrada, junto con un nuevo avatar Leo como asistente personal, controlan vía manos libres numerosas funciones del vehículo. Además, el sistema operativo smart OS 2.0 ofrece rutas de carga optimizadas para vehículos eléctricos y un nuevo centro de video, que permite la reproducción de vídeos en el vehículo. Gracias al motor gráfico 3D by Unreal, los gráficos de la pantalla son fluidos, detallados y permiten un manejo sencillo de todas las funciones de las interfaces.

Pero algo poco inusual en el mercado automovilístico, y en lo que sobresale este modelo es en su experiencia de audio. El nuevo smart #5 está equipado con el sistema de sonido Signature de Sennheiser, que cuenta con 20 altavoces de alta fidelidad. En combinación con el altavoz escamoteable del tablero, sincronizado con la iluminación ambiental, el sistema de audio ambienta cada viaje. Para garantizar un paisaje sonoro personalizado, los usuarios pueden ajustar el audio según sus preferencias con una gran variedad de opciones, que incluyen ajuste de efectos de sonido, nivel de inmersión, nivel de graves y salidas de audio zonal.

Con una potencia máxima de 1.190 vatios y altavoces integrados diseñados para alinearse con múltiples formatos de entrada, desde estéreo y Surround hasta una configuración completa Dolby Atmos, el sistema ofrece un sonido ambiental inmersivo. Adicionalmente agrega mayor profundidad y dimensionalidad, lo que permite que pistas especialmente mezcladas creen un escenario sonoro espacioso e inmersivo que rodea al oyente desde todas las direcciones, brindando una experiencia auditiva desconocidas.

Ampliar Brabus #5 P.F.

Sin olvidar toda la capacidad de carga. Dentro pueden viajar 5 personas, con bastante espacio para las piernas y para la cabeza, hay múltiples compartimentos muy bien organizados y repartidos; y un maletero, doble. Delante ofrece 47 litros, y, detrás, 630, que se convierten en 1530 si abates asientos. ¿Hay algo que no quepa en el #5?

