Alta tecnología de seguridad y robustez a toda prueba

Desde su debut en 1997, el Forester ha sido sin duda una de las opciones más populares de los clientes de Subaru. Un vehículo icónico que destaca por su fiabilidad mecánica, prestaciones, equipamiento de seguridad y su eficaz sistema de tracción a las cuatro ruedas. La marca japonesa presenta ahora un nuevo Forester con una importante actualización de diseño, unida a una clara mejora en su equipamiento, que redunda en el incremento tanto del confort como de la seguridad.

El nuevo Forester es más seguro que nunca al estar equipado con las últimas tecnologías englobadas bajo la cuarta generación del dispositivo Eye Sight. Este sistema presenta un campo de visión mucho más amplio, ya que prácticamente se ha duplicado, e incorpora 11 funciones de seguridad, 3 de las cuales son novedad: la dirección automática de emergencia, el control de crucero adaptativo con centrado de carril y la prevención de salida de carril mejorando el reconocimiento de la línea divisoria de la calzada (césped o borde de la carretera).

El sistema Eye Sight dispone de cámaras estereoscópicas, alojadas a ambos lados del retrovisor interior, presentando ahora un ángulo de visión ampliado y un nuevo software de reconocimiento de imágenes que le permite detectar y reconocer mejor los elementos del entorno tales como señales de tráfico, vehículos y sus luces de frenado, peatones y ciclistas, reaccionando únicamente después de avisar al conductor previamente, actuando sobre el motor, la dirección, la transmisión y el sistema de frenos en el caso de que el conductor no tome una acción evasiva, no corrija la trayectoria, no aplique la fuerza de frenado suficiente sobre el pedal o, simplemente, no frene.

Por su parte, el sistema de frenada pre-colisión ofrece ahora mayor asistencia para evitar colisiones en las intersecciones. Además, la tecnología de reconocimiento facial de Subaru que alerta al conductor de posible fatiga o distracción en la carretera y ajusta automáticamente la configuración del conductor para la posición del asiento, los ángulos de los retrovisores exteriores y las preferencias del aire acondicionado, se ha mejorado con una nueva función que permite al conductor aumentar o reducir la temperatura de la cabina mediante gestos con la mano.

El Forester ofrece una combinación única del sistema de tracción a las cuatro ruedas con un motor de gasolina «e-Boxer» de 4 cilindros con 2 litros de cilindrada y 150 caballos de potencia, inyección directa y cuatro cilindros horizontalmente opuestos, junto con un motor eléctrico y la caja de cambios automática Lineartronic, logrando una aceleración más suave, un 30% más lineal y un par-motor más elevado. El sistema «e-Boxer» ajusta la relación de distribución de potencia entre el motor de inyección directa de gasolina de 2 litros de cilindrada y el motor auxiliar eléctrico para adaptarse a las condiciones de conducción, cambiando entre 3 modos de conducción: con motor de gasolina, conducción eléctrica o asistencia del motor de combustión. Desde parado o a baja velocidad, el motor eléctrico solo alimenta el vehículo, para una conducción silenciosa y sin emisiones. La tracción total simétrica S-AWD, brinda confianza y capacidad en todo tipo de escenarios, mientras que el par-motor activo ofrece un mejor manejo y desempeño en las curvas.

Ampliar Subaru Forester.

Dependiendo del estado de la batería, el Forester puede conducirse de forma totalmente eléctrica en distancias de hasta aproximadamente 1,6 km y alcanzar velocidades de hasta 40 km/h. A velocidades medias, la potencia combinada de ambos motores proporciona una aceleración de respuesta inmediata, lineal y de bajo consumo, mientras que a alta velocidad el motor gasolina impulsa el vehículo mientras recarga la batería. El modo estándar SI-Drive seleccionable por el conductor, es el sistema de gestión del rendimiento del tren motriz que permite al conductor adaptar las características del acelerador del vehículo eligiendo entre los modos «Inteligente» y «Deportivo». Una novedad en el Forester es el sistema e-Active Shift Control que se activa automáticamente cuando el vehículo está en el modo «Deportivo» para una conducción más ágil, especialmente en carreteras sinuosas.

Para que el conjunto funcione de manera suave y coordinada, un embrague específico se encarga de acoplar y desacoplar el motor eléctrico. El propulsor eléctrico está alimentado por una batería de iones de litio que cuenta con una capacidad de 0,6 kWh, pudiendo impulsar al vehículo en modo completamente eléctrico siempre que la potencia demandada no supere los 16,7 CV del motor. Gracias a la tecnología híbrida gasolina-eléctrico, los consumos medios del nuevo Forester se sitúan en 8,1 litros/100km; lo que le permite cumplir con la estricta norma anticontaminación Euro 6d, además de otorgarle la calificación de vehículo ECO y el distintivo correspondiente de la DGT.

Con 220 milímetros de altura libre al suelo, el Forester es ideal para escapadas todoterreno. El sistema X-Mode de dos programas, Snow/Dirt (nieve/grava) y Deep Snow/Mud (nieve y barro profundos), ofrece ahora funciones mejoradas y ya no se desactiva al alcanzar los 40 km/h, sino que se mantiene en modo de espera para volver a activarse cuando la velocidad baja de 35 km/h. La función Hill Descent Control, que mantiene automáticamente una velocidad constante cuando se desciende cuesta abajo sobre firmes muy deslizantes con el pie fuera de los pedales, se ha mejorado para que el freno se suelte cuando se pise con más intensidad el acelerador y se aplique inmediatamente el freno después de soltar el acelerador, permitiendo al conductor concentrarse completamente en la dirección en pendientes muy pronunciadas con escaso agarre.

El nuevo Forester cuenta con un interior de alta calidad, con una pantalla de navegación de 8 pulgadas de diámetro, el sistema de información compatible con Apple CarPlay y Android Auto, un habitáculo espacioso y un compartimiento de carga ampliado donde la batería compacta minimiza el impacto en la cabina permitiendo una capacidad de carga de 509 litros. El volumen del equipaje incluso aumenta a 1.779 litros al abatir los asientos, con una zona de carga de hasta 1,98 metros de largo. El nuevo Forester ofrece una capacidad de remolque de 1.870 kilos. El diseño exterior del modelo presenta un estilo más rotundo y «aventurero» con cambios estéticos en la parrilla delantera, los protectores inferiores delanteros y traseros, los faros, y las cubiertas de luces antiniebla.

Ampliar Interior del Subaru Forester. Ficha técnica Subaru Forester Combustible: Gasolina Cilindros: 4 cilindros Cilindrada: 1.995 cm3 Potencia: 150 caballos. Par-motor: 194 newton-metro Cambio: Automático Tracción: A las 4 ruedas Velocidad: 188 km/hora. 0 a 100: 11,8 segundos Consumo: 8,1 litros Emisiones: 185 gr/km. Largo: 4,64 Ancho: 1,81 m. Alto: 1,73 Maletero: 509 litros Precio: Desde 35.400 euros s