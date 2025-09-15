Coches familiares para una vuelta al cole más práctica

Patxi Fernández Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:43 Comenta Compartir

Con el inicio del nuevo curso escolar, muchas familias se enfrentan a un desafío: el transporte. La elección del coche familiar no es una decisión trivial, ya que se convierte en una herramienta fundamental para los trayectos diarios, las actividades extraescolares y las escapadas de fin de semana.

Aunque el segmento de los SUV domina el mercado, existen otras opciones igualmente válidas y, en algunos casos, más eficientes o prácticas, como los monovolúmenes, las carrocerías familiares (SW) y los derivados de furgonetas, que en la práctica se han convertido en los herederos de los modelos monovolumen que prácticamente han desaparecido del mercado en España.

La clave para acertar en la compra reside en priorizar tres aspectos: la seguridad, la practicidad y la eficiencia.

SW: La alternativa clásica

El coche familiar con carrocería tipo SW (Station Wagon) es a menudo la opción más racional para las familias. Su principal baza es la capacidad del maletero.

Un SW ofrece un espacio de carga largo y bajo, perfecto para meter un carrito de bebé sin necesidad de plegarlo o las mochilas del colegio sin sacrificar visibilidad. Además, al compartir plataforma y motorizaciones con el turismo del que derivan, su consumo de combustible y su comportamiento en carretera son superiores a las de un SUV o monovolumen.

Ampliar Seat Leon Sportstourer (desde 23.141 €) Es una de las opciones más equilibradas del segmento. Destaca por su dinamismo en carretera, la calidad de sus acabados y su espacioso maletero de 620 litros. Ofrece una amplia gama de motorizaciones, incluyendo opciones híbridas ligeras (MHEV) y enchufables (PHEV), lo que te permite elegir entre las etiquetas ECO y CERO, muy útiles para la movilidad urbana.

Ampliar Ford Focus Sportbreak (desde 29.480€) Destaca por su comportamiento ágil en carretera y por un maletero generoso (635 litros), ideal para el equipaje familiar. Disponible con motorizaciones de gasolina y diésel, también cuenta con versiones microhíbridas (MHEV) que le otorgan la etiqueta ECO de la DGT, combinando eficiencia con una experiencia de conducción divertida y precisa.

Ampliar Opel Astra Sportstourer (desde 27.250 €) Con un diseño moderno y un interior repleto de tecnología, el Astra se presenta como una opción muy atractiva. Ofrece un maletero de gran capacidad (597 litros) y una gama de motores que incluye opciones de gasolina y diésel, así como una versión híbrida enchufable (PHEV) que garantiza la etiqueta CERO.

Pero su diseño no goza de la misma popularidad que el de los SUV. Sus precios son muy competitivos, situándose en un rango entre los 20.000 y los 40.000 euros, con modelos de entrada ligeramente más asequibles que los de los SUV equivalentes.

SUV: El Rey

El Sport Utility Vehicle (SUV) se ha consolidado como el vehículo familiar por excelencia en España. Su estética robusta y su posición de conducción elevada lo han convertido en la opción preferida de millones de conductores.

Su principal atractivo es la sensación de seguridad que transmite gracias a su mayor tamaño y altura. La posición de conducción elevada ofrece una mejor visibilidad del tráfico y facilita el acceso al coche, especialmente si utilizamos sillitas infantiles. Además, su diseño es percibido como más moderno y atractivo por el público.

Ampliar Dacia Duster (desde 19.990 €) Se ha convertido en un referente por su relación calidad-precio. Su diseño robusto, su interior versátil y la posibilidad de elegir entre tracción 4x2 o 4x4 lo hacen válido para cualquier tipo de aventura familiar. Con motores gasolina y una opción de GLP cpn etiqueta ECO, ofrece un maletero de hasta 474 litros, para quienes buscan funcionalidad y bajo coste.

Ampliar KGM Korando (desde 23.200 €) Ofrece una seguridad y equipamiento de serie muy completos a un precio competitivo. Destaca por su diseño musculoso, su habitáculo espacioso y un maletero de 423 litros con gran practicidad. Está disponible con motorizaciones de gasolina y GLP, y también cuenta con una versión eléctrica de batería (BEV) que obtiene la etiqueta CERO. Es una opción bien equipada y eficiente.

Ampliar Nissan Qashqai (desde 28.400 €) Un pionero en el segmento SUV que ha evolucionado para destacar por su sofisticación y tecnología. Además de su diseño elegante y su interior de alta calidad, ofrece un maletero de hasta 504 litros. El sistema híbrido e-POWER, que mueve las ruedas únicamente con el motor eléctrico, ofrece una conducción muy suave, un consumo reducido y la etiqueta ECO sin necesidad de enchufes.

En cuanto a los «contras», su forma compacta no siempre se traduce en un maletero tan espacioso o aprovechable como el de un SW. Su mayor peso y peor aerodinámica se reflejan en un mayor consumo de combustible en comparación con un turismo convencional. Los precios de los SUV suelen oscilar entre los 22.000 y los 45.000 euros, dependiendo de la marca, el equipamiento y la motorización.

Monovolumen y Combi: La opción más práctica

Aunque su popularidad ha decaído en favor de los SUV, el monovolumen sigue siendo el campeón indiscutible de la practicidad y la modularidad del espacio. Ofrecen un interior diáfano y optimizado para la familia. La mayoría cuenta con asientos individuales, lo que permite una mayor flexibilidad para distribuir a los pasajeros y los sistemas de retención infantil. La entrada y salida del vehículo es extremadamente cómoda y, en algunos modelos, las puertas correderas eliminan el riesgo de golpes en espacios de aparcamiento reducidos.

Su estética es menos atractiva para el mercado actual y su conducción no es tan dinámica. El consumo de combustible es comparable al de un SUV. El número de modelos en el mercado se ha reducido, pero aún se pueden encontrar con precios que van desde los 25.000 hasta los 42.000 euros.

Ampliar Citroën Berlingo (desde 27.423 €) Este derivado de furgoneta maximiza el espacio interior y el confort, con la ventaja de sus puertas traseras correderas, para subir a los niños en aparcamientos estrechos. Con la posibilidad de elegir entre dos tallas con 5 o 7 asientos y un maletero gigantesco (hasta 775 litros en la versión XL), está disponible en versiones diésel y eléctrica con etiqueta CERO.

Ampliar Renault Kangoo (desde 27.588 €) El Kangoo es sinónimo de funcionalidad y versatilidad. Su diseño exterior esconde un interior modular y muy espacioso, con un maletero de 775 y 850 litros, según versiones. Al igual que el Berlingo, sus puertas correderas son un elemento de gran valor práctico en el día a día. Se ofrece con motorizaciones diésel y una versión totalmente eléctrica (E-TECH) que consigue la etiqueta CERO.

Ampliar Volkswagen Touran (desde 37.680 €) Es el monovolumen por excelencia, diseñado para ofrecer el máximo espacio y confort. Una buena opción para familias numerosas, ya que sus siete plazas reales permiten acomodar a todos los pasajeros de forma cómoda. Su maletero es de de 834 litros (con 5 asientos) , y su calidad de acabados y conducción refinada lo convierten en una opción premium en su categoría.

Para las familias que priorizan el espacio y la robustez por encima de todo, los derivados de furgoneta, conocidos como combi, son una elección inmejorable. Su principal cualidad es la máxima capacidad interior y del maletero.

El espacio vertical es inmenso, lo que facilita el transporte de objetos voluminosos. Son vehículos diseñados para aguantar un uso intensivo, con un coste de mantenimiento muy competitivo.

Su diseño y su experiencia de conducción más simple pueden no ser atractivos para todos. Suelen ser más asequibles, con precios que parten de unos 18.000 euros.