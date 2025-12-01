Así son los coches del equipo Toyota-Repsol para el Dakar 2026

J. Bacorelle Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:00 Comenta Compartir

Toyota y Repsol han presentado su proyecto deportivo y tecnológico para afrontar el Rally Dakar 2026, que se celebrará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudí. El proyecto se sustenta en la última evolución del vehículo DKR GR Hilux y una colaboración tecnológica que busca acelerar la descarbonización en el automovilismo de competición.

El DKR GR Hilux es un vehículo que acumuna tres victorias en las últimas cuatro ediciones del Dakar. Presentará varias mejoras en su versión 2026, resultado del trabajo conjunto entre el equipo de TOYOTA GAZOO Racing y el Repsol Technology Lab.

Un hito clave en esta alianza fue la cesión por parte de Toyota de un motor Hilux EVO al Repsol Technology Lab. Esto ha permitido recrear en laboratorio las exigencias reales del Dakar y optimizar combustibles y lubricantes de nueva generación con datos precisos que son completamente trasladables a la competición.

Miguel Carsi, Presidente y CEO de Toyota España, subrayó la visión de la marca: «Nuestro objetivo no es solo ganar carreras, sino transformar la industria. Este proyecto refleja nuestra estrategia multitecnológica, que combina híbridos, hidrógeno, electrificación y combustibles renovables, para avanzar juntos hacia una movilidad más eficiente, accesible y libre de emisiones».

El Dakar 2026 servirá como un banco de pruebas para soluciones energéticas sostenibles. Repsol suministrará cerca de 30.000 litros de gasolina con un 70% de materiales de origen renovable para los vehículos del TOYOTA GAZOO Racing W2RC y del Repsol Toyota Rally Team.

Ampliar TOYOTA GAZOO Racing y Repsol presentan sus equipos oficiales para el Dakar 2026 F. P.

Valero Marín, Director General de Cliente de Repsol, destacó la importancia de la competición al afirmar que «para Repsol, la competición es el mejor banco de pruebas para la innovación. El Dakar nos permite certificar la fiabilidad de nuestros combustibles renovables en condiciones extremas, gracias a nuestra alianza tecnológica con Toyota. Así trasladamos la tecnología del desierto a la carretera, poniendo la innovación al servicio de las personas y del futuro de la energía».

La meta compartida entre ambas compañías es continuar avanzando hacia un combustible 100% renovable que no comprometa ni el rendimiento ni la protección del motor.

TOYOTA GAZOO Racing W2RC competirá en la categoría principal con una alineación renovada formada por Henk Lategan y Brett Cummings, Seth Quintero y Andrew Short, y la nueva incorporación de Toby Price junto a Armand Monleón.

Henk Lategan expresó su motivación por la colaboración: «Están realmente implicados en el proyecto deportivo y tecnológico y eso es una motivación más. [...] solo nos queda un objetivo real [ganar] y vamos a luchar por él».

Por su parte, Seth Quintero afirmó que «el nuevo Toyota es fantástico y llevamos dos años con Repsol haciendo un gran trabajo, así que el objetivo no puede ser otro que ganar».

Ampliar TOYOTA GAZOO Racing y Repsol presentan sus equipos oficiales para el Dakar 2026 F. P.

El bicampeón de motos Toby Price se mostró emocionado por su transición: «Hacer la transición de dos ruedas a cuatro es un trabajo enorme, pero historias como las de Nani Roma o Stéphane Peterhansel me inspiran. Con todo esto, creo que podemos aspirar a entrar entre los diez primeros».

A ellos se suma el Repsol Toyota Rally Team, con Isidre Esteve y Txema Villalobos, quienes también utilizarán los combustibles y lubricantes renovables de Repsol. Isidre Esteve manifestó su orgullo por el componente de descarbonización: «Probamos por primera vez el combustible renovable de Repsol con Toyota hace cuatro años y fue sorprendente ver que las prestaciones superaban las expectativas que teníamos al principio, así que ver que tu trabajo además contribuye a mejorar la descarbonización [...] es un orgullo».