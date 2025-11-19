HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Nueva gama Honda E-Clutch honda press

Honda amplía su gama E-Clutch, su tecnología de cambio sin embrague

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:00

La familia Honda E-Clutch crece para 2026. Esta tecnología de la firma japonesa, que debutó en 2024 con las CBR650R y CB650R, permite realizar cambios de marcha más rápidos y suaves: no es necesario utilizar la maneta de embrague para arrancar, detenerse ni cambiar de marcha, ya sea hacia arriba o hacia abajo. El piloto simplemente acciona el pedal de cambio para seleccionar la marcha.

El sistema también permite el uso convencional de la maneta de embrague en cualquier momento. Tras su uso, el sistema se reactiva automáticamente en menos de un segundo si el motor supera ciertas rpm, o tras cinco segundos a bajas revoluciones. Si el piloto desea desactivar el sistema para una salida concreta, puede hacerlo desde los mandos del manillar izquierdo, siempre que la moto esté parada y en punto muerto.

Para mejorar el espacio para las piernas, la estructura de montaje del Honda E-Clutch ha sido modificada dividiendo el eje del actuador del embrague en dos y añadiendo un tren de engranajes, desplazándolo 40 mm hacia el exterior.

Además, las gomas antivibración y los soportes del diseño estándar de la tapa del embrague se han eliminado tras las pruebas, gracias a la optimización del diseño de la tapa del motor, lo que ha permitido ahorrar 300 g de peso.

En los modelos Transalp y Hornet, el sistema se integra por primera vez con el acelerador electrónico (TBW), permitiendo igualar las revoluciones del motor con la velocidad de la rueda trasera para cambios descendentes más suaves. En la Transalp, se mejora el rendimiento en off-road con cambios ascendentes suaves incluso con la rueda trasera patinando, gracias al control basado en la monitorización de la velocidad de ambas ruedas.

También estará disponible como opción en tres populares modelos de 500 cc – CB500 Hornet, NX500 y CBR500R – siendo la primera vez que se ofrece en modelos compatibles con el carnet A2, acercando sus ventajas a los jóvenes motoristas europeos.

