Las infraestructuras de recarga pública en España superan los 48.000 puntos operativos hasta el 31 de agosto F. P.

La red de carga en España supera los 48.000 puntos, con un auge de los cargadores de alta potencia

Patxi Fernández

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:15

La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en España sigue creciendo a un ritmo constante, superando los 48.070 puntos operativos a fecha de 31 de agosto de 2025. Según los datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), esta cifra representa un incremento del 5,92% desde finales de 2024.

El dato más destacado de este informe es el fuerte impulso de los puntos de recarga de alta potencia. En los primeros ocho meses del año, los cargadores de 50 a 250 kW han experimentado un crecimiento del 75,69%, mientras que los que superan los 250 kW han aumentado un 57,14%. También los puntos de carga rápida (de 22 a 50 kW) han crecido un 17,93% en este mismo periodo.

Este auge de la alta potencia se alinea con el objetivo de los operadores de facilitar los viajes de larga distancia y ofrecer una experiencia de recarga similar a la de un repostaje de combustible tradicional.

Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE, subraya el «enorme esfuerzo inversor y tecnológico» de los operadores, que refuerzan el despliegue de infraestructuras para que los conductores puedan viajar por toda la península con total confianza.

En cuanto a la distribución geográfica, el informe confirma que Cataluña, Madrid y Andalucía se mantienen a la cabeza, concentrando más del 48% de todos los puntos de recarga del país. Estas comunidades, con una mayor densidad de población y de tráfico, siguen siendo los motores principales en la adopción de la movilidad eléctrica.

AEDIVE ha implantado una nueva metodología para la recopilación de datos, que ahora solo contabiliza los puntos de recarga que están activos y operativos en el momento de la medición.

Esta actualización, que incorpora bases de datos de referencia europeas y técnicas de big data, busca proporcionar una información más robusta, fiable y coherente con los estándares internacionales, ofreciendo una «foto» más precisa del estado de la red de carga en España.

