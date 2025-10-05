Lignina: el subproducto de la madera que transforma los filtros de coche

J. Bacorelle Domingo, 5 de octubre 2025, 08:47 Comenta Compartir

La reducción de emisiones en la automoción no se limita al proceso de electrificación de los vehículos. Las investigaciones de las marcas y empresas auxiliares y proveedores del sector van más allá y logran avances significativos más allá de reducir el CO2 que sale de los tubos de escape de los coches.

Como ejemplo, la compañía MANN-FILTER ha desarrollado una nueva generación de filtros que utiliza lignina, un biopolímero derivado de la madera, como sustituto de las resinas de origen fósil, logrando ahorros significativos en petróleo y CO2.

En un paso significativo hacia una producción más sostenible, MANN-FILTER ha anunciado el desarrollo de esta nueva línea de filtros que incorpora un material revolucionario en sus medios filtrantes: la lignina.

Este biopolímero, uno de los más abundantes en la naturaleza, se obtiene como subproducto de la industria papelera a partir de la madera, ofreciendo una alternativa ecológica y de alto rendimiento a las resinas de origen fósil utilizadas tradicionalmente.

La lignina desempeña un papel crucial tanto en las plantas, donde les confiere rigidez y resistencia, como en los nuevos filtros de MANN-FILTER. Su función es dotar a los medios filtrantes de la misma robustez, resistencia a químicos presentes en aceites sintéticos, impermeabilización y, en el caso de los filtros de aire para camiones, incluso protección anti-llama. La adopción de este material no solo mantiene las propiedades técnicas de los filtros, sino que también genera un impacto ambiental positivo.

La sustitución de las resinas fenólicas por la lignina tiene beneficios tangibles y medibles. Durante la producción, la nueva tecnología permite reducir la huella de CO2 hasta en un 5% y la cantidad de petróleo crudo en aproximadamente un 27%.

¿Qué son las resinas fenólicas? Las resinas fenólicas, también conocidas como fenoplastos, son un tipo de plástico sintético conocido por su gran resistencia, durabilidad y estabilidad térmica. Se fabrican a partir de la reacción química entre el fenol y el formaldehído. Su principal característica es que son termoestables, lo que significa que una vez que se calientan y se les da forma, se endurecen permanentemente y no pueden volver a fundirse. Esta propiedad las hace ideales para aplicaciones que requieren una alta resistencia al calor y a los químicos. Se utilizan ampliamente como adhesivos y aglutinantes en la fabricación de productos de madera como el contrachapado, y en componentes eléctricos, piezas de frenos, revestimientos, y en la impregnación de materiales, como el papel de los filtros, para darles rigidez. El impacto ambiental de las resinas fenólicas se centra principalmente en su ciclo de vida, desde la producción de sus materias primas hasta su eliminación final. Los componentes básicos, el fenol y el formaldehído, se derivan de productos petroquímicos (petróleo). Su fabricación contribuye a la dependencia de los combustibles fósiles y a las emisiones de carbono asociadas a la industria petroquímica. Además, el formaldehído es un compuesto volátil y potencialmente tóxico. Debido a su naturaleza termoestable, las resinas fenólicas son casi imposibles de reciclar de manera convencional. A diferencia de los plásticos termoplásticos (como los de las botellas de plástico) que se pueden fundir y moldear de nuevo, las resinas fenólicas no se pueden reprocesar. Como resultado, su destino habitual es el vertedero o la incineración. La incineración, si no se realiza en instalaciones adecuadas, puede liberar contaminantes al aire.

Para ilustrar este ahorro, la compañía ha proporcionado un ejemplo concreto: solo con la referencia C 17 237, un filtro de aire, MANN-FILTER logró ahorrar 3,93 toneladas de CO2 y más de 4.500 litros de petróleo crudo a lo largo de 2024. Estos datos demuestran el potencial de la lignina a gran escala, y por ello, la compañía planea convertir cada vez más referencias de su catálogo a esta tecnología.

La iniciativa de MANN-FILTER se alinea con la necesidad urgente de hacer más sostenibles los vehículos de combustión interna que ya circulan por las carreteras. A pesar de que la Unión Europea solo matriculará coches sin emisiones a partir de 2035, millones de automóviles de gasolina y diésel seguirán en uso en todo el mundo durante muchos años más.

En este contexto, las soluciones de filtración avanzadas, como la basada en la lignina, juegan un papel vital. Contribuyen a la mejora de la sostenibilidad en los vehículos existentes, ayudando a reducir su impacto ambiental y demostrando que la innovación en la cadena de suministro y en los componentes puede ser tan crucial como el desarrollo de vehículos totalmente eléctricos.

Además, la celulosa utilizada en los medios filtrantes proviene de fuentes certificadas, lo que refuerza el compromiso holístico de la empresa con el medioambiente.