Leyendas urbanas sobre la movilidad eléctrica

El Comité de Movilidad de la AMKT (Asociación de Marketing de España), liderado por PONS Mobility y Nort3-, ha celebrado un nuevo Observatorio de Movilidad, bajo el título «Mitos y leyendas de la movilidad del futuro: ¿qué papel juegan los consumidores?», en el que, de la mano de diversos expertos y profesionales del sector de la movilidad y la automoción, se ha abordado el uso del vehículo eléctrico y alternativas desde la perspectiva del usuario final.

La jornada, construida como foro participativo y colaborativo, trató de ilustrar tanto lo positivo de introducir este tipo de vehículos en los hábitos del consumidor como las barreras, reales y ficticias, que este puede encontrar en el camino hasta llegar al «vehículo del mañana». El Observatorio contó con la intervención de Xavier Flores, secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, quien destacó que el vehículo que nos vamos a encontrar en el futuro, destacará por cuatro principales valores: «eléctrico, conectado, compartido y autónomo». Al respecto, Xavier Flores señaló que ese vehículo abrirá al usuario muchas vías, por ejemplo, «nos permitirá hacer muchas más cosas de las que hacemos ahora, como convertir nuestro vehículo en un punto de ocio».

Asimismo, entre los ponentes del Observatorio destacó la presencia de Andrea Vota, Public Policy Manager IT ES PT de Bolt, quien, con su ponencia 'Multimodalidad asequible, segura y sostenible para el ciudadano', destacó el compromiso de su compañía con la sostenibilidad, así como el apoyo a la ciudades en la construcción de infraestructuras para personas. Vota expuso a los asistentes un programa piloto realizado en 10 ciudades, entre ellas Madrid, en el que se involucraron a 460.000 usuarios. De este, se pudo concluir, entre otros puntos, lo siguiente: «cuando ponemos a disposición del usuario un medio alternativo

más limpio y que no llega a ocupar tanto como un coche, el usuario está incentivado en su uso, especialmente para las cortas distancias». Así, al menos, lo confirman el 41% de los encuestados en Madrid, el 52% de los usuarios de Oslo o el 210% de los pertenecientes a Lisboa.

Por su parte, Santiago Velázquez, Director de Comunicación Externa y Sostenibilidad de Línea Directa, presentó el informe 'Nueva movilidad urbana y accidentalidad', el cual pretende demostrar cómo la movilidad y micromovilidad está afectando en los datos de siniestralidad. Esta encuesta, realizada a una muestra de 1.700 conductores y usuarios de la vía pública, desgrana que el incremento de la accidentalidad urbana en los últimos 10 años se ha incrementado en un 42%. Siguiendo esta línea, lanzó un claro mensaje: «si no seguimos las recomendaciones impuestas por la DGT, en la próxima década podrían llegar a registrarse 5.500 fallecidos en vías urbanas, lo que representaría un crecimiento del 18% con respecto a la década anterior». Velázquez también quiso aprovechar la oportunidad para señalar el medio preferido de los usuarios en función a su edad: VMP y sharing (18-29 años), multimodal (30-44 años), coche propio (45-64 años), coche y transporte público (65-75 años).

Otro de los ponentes, José Manuel López, Director Comercial de MSI, presentó su informe 'Tendencia del mercado del automóvil 2022/23', a través del cual destacó que la gasolina empieza a caer por primera vez después de tantos años (460.415 unidades en 2022), así como el diésel (180.946). Respecto a los vehículos con energías más ecológicas, «seguirán subiendo pero todavía carecen del parque suficiente para que comiencen a notarse en las ciudades más urbanas». Al igual, hizo referencia al mercado del VO. Sobre esta cuestión, comentó que los vehículos de 0-3 años son los que más caen, «debido a la falta de stock», a las 242.568 unidades de este año. Por su parte, el mayor volumen lo encontramos en los vehículos más antiguos, de más de 10 años, lo que pone sobre la mesa la antigüedad del parque español. «Una persona que contamina quizá no es plenamente consciente de ello, quizá no le queda otra alternativa al no poder acceder a un vehículo más joven», opinó José Manuel López.

Las leyendas urbanas

Así, Appinio, compañía especializada en investigación de mercados, presentó a los asistentes el estudio '6 leyendas urbanas de la movilidad eléctrica'. Dicho estudio, basado en una muestra poblacional de 2.000 personas, con edades comprendidas entre 16 y 65 años, y con un margen de error del 2%, arrojó como principal resultado que los ciudadanos más jóvenes son quienes más apuestan por la electrificación del futuro. De esta manera, el 77% de los jóvenes de entre 25-34 años y el 75% de entre 35-44 años ven muy probable que su próximo automóvil sea eléctrico. Si nos fijamos en un segmento poblacional más adulto, a partir de 55 años, ese porcentaje se reduce hasta el 64%.

Lidia Mirón, Country Director Spain en Appinio, expuso un estudio cuantitativo realizado a una muestra representativa de hombres y mujeres a nivel nacional que desmonta muchos de los mitos creados en torno a la movilidad sostenible. Las seis conclusiones del estudio son las siguientes:

1. El futuro eléctrico es cosa de jóvenes y ecologistas. Tan solo existe un 12% de diferencia entre las cuotas de edad más jóvenes y las más mayores a la hora de dar el paso al eléctrico en la compra del próximo automóvil, y pertenecen a diversos sectores.

2. La transición al vehículo eléctrico no tiene fecha y será largo. «El 90% de la población acepta que el futuro de la movilidad pasa por el coche eléctrico», afirma Lidia Mirón. Por tanto, el nuevo consumidor ya está preparado para la transición de pasar del vehículo de combustión al eléctrico.

3. La motivación principal para comprar eléctrico es el medio ambiente. El estudio demuestra que el ahorro de combustible y las ventajas económicas superan a la causa ecológica.

4. Todo el mundo sabe que la movilidad eléctrica es cara. Este es uno de los atributos en el top of mind de los encuestados. Sin embargo, según Mirón, evitar esto para por futuras políticas de comunicación y awareness al respecto.

5. Hay que informar más sobre impacto positivo de la movilidad eléctrica en el medio ambiente. Antes que eso, se exige más información sobre opciones de carga, la autonomía de las baterías, los costes energéticos, etc. temas tabú ya que a los consumidores les cuesta conseguir esa información, pero que suponen aspectos importantes que, de nuevo, se pueden solucionar desde el ámbito comunicacional.

6. Nuestros vecinos del norte nos llevan ventaja en cuanto a la aceptación de la movilidad eléctrica. Es un falso mito. «No solo no estamos a la cola, sino que vamos a la cabeza con casi 20 puntos porcentuales de ventaja a países como Alemania», afirma Mirón, con mayor predisposición a aceptar este tipo de vehículos en el imaginario del consumidor en España.