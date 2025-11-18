HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Seal 6 es un sedán híbrido enchufable popular BYd

BYD planea duplicar su red de concesionarios en Europa

Juan Roig Valor

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:00

Comenta

BYD, el mayor fabricante de automóviles de China, anunció este lunes un ambicioso plan para duplicar su red de ventas en Europa para finales de 2026, en un movimiento que refuerza su estrategia de expansión en el continente.

Maria Grazia Davino, directora regional de BYD para Europa, informó en un evento celebrado en Frankfurt que la compañía contará con 1.000 puntos de venta en toda Europa a finales de 2025 y prevé duplicar esa cifra el próximo año.

«Para competir con éxito en Europa, necesitamos estar cerca de nuestros clientes y ganar su confianza mediante la proximidad», señaló Davino, responsable de los negocios de BYD en Europa del Este y Escandinavia.

La empresa china ya está presente en 29 mercados europeos y tiene en marcha un ambicioso plan de localización. Su primera planta en Europa abrirá pronto en Hungría, y además estudia una segunda fábrica en Turquía y una tercera posible instalación en España.

BYD ha logrado triplicar sus ventas en Europa durante los primeros nueve meses de 2025, alcanzando 80.807 vehículos, impulsada por la comercialización de híbridos enchufables y coches totalmente eléctricos.

«Localizar nuestra producción en una región madura como Europa es un proyecto estratégico que requiere conocimiento, dedicación, inversión y recursos a todos los niveles», afirmó Davino.

El crecimiento europeo forma parte de la estrategia global de BYD, que busca consolidar su presencia en mercados clave fuera de China mediante la combinación de expansión comercial y producción local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  3. 3 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  4. 4 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  5. 5

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  6. 6 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  7. 7 Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz
  8. 8

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»
  9. 9 El pueblo de Extremadura que transporta a la tierra de los Hobbits
  10. 10

    Cirugía Vascular reabre las consultas en Cáceres seis años después del cierre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy BYD planea duplicar su red de concesionarios en Europa

BYD planea duplicar su red de concesionarios en Europa