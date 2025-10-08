Luz de emergencia V16: el 65% de los españoles desconoce los riesgos de no usarla La luz de emergencia V16 será obligatoria a partir del día 1 de enero de 2026 y muchos ciudadanos aún desconocen la normativa sobre este dispositivo

Judith Rueda Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:36 | Actualizado 10:43h.

A partir del día 1 de enero del año 2026, cualquier dispostivo de señalización deberá ser reemplazado por la luz de emergencia V16. Tal y como advierte la DGT, este dispositivo deberá guardarse en la guantera y, en caso de avería o accidente, colocarse en el techo del vehículo. Durante 30 minutos emitirá una luz intermitente y enviará tu ubicación en tiempo real a la plataforma DGT 3.0, avisando así a otros conductores de la situación. La conexión del dispositivo está garantizada por ley durante al menos 12 años, y su coste ya está incluido en el precio del producto.

Sin embargo, según datos de un estudio realizado por la empresa Osram, un 88% de los españoles continúan utilizando los triángulos de seguridad como método principal de señalización. El motivo por el que esta cifra es tan elevada se encuentra en que tan solo un 8% de los conductores cuentan ya con una V16, además del desconocimiento sobre esta normativa en el que se encuentran un 65% de los conductores.

Asimismo, es llamativo que el 30% de conductores que no son conscientes de las sanciones que se les pueden aplicar al no contar con esta luz de emergencia después del 1 de enero, con multas que pueden alcanzar los 200€.

Hay un gran sector de conductores, un 23%, que no sabe como diferenciar una V16 certificada de una que no y un 73% que se encuentra preocupado por comprar por error un producto no homologado. Ante esto la DGT ha realizado un listado de marcas y modelos certificados de esta señal que se encuentra en su página web, en el apartado sobre la luz V16. Por eso, es fundamental que los conductores consulten esta lista antes de adquirir una V16, asegurándose de elegir un dispositivo homologado que cumpla con la normativa y garantice su seguridad en carretera.

En definitiva, la llegada obligatoria de la luz de emergencia V16 supone un avance importante en seguridad vial, ayudando a reducir riesgos y a mantener informados a todos los conductores.