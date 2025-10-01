HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Dirección General de Tráfico

DGT lo confirma: a partir del 1 de octubre cambian para siempre los exámenes de conducir

El examen teórico incluirá nuevas preguntas sobre señales y, a partir de 2026, se introducirán vídeos de situaciones de riesgo

Irene Toribio

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:31

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado cambios importantes en el examen teórico para obtener el permiso de conducir. Desde el 1 de octubre, se incorporarán nuevas preguntas relacionadas con las señales de tráfico actualizadas, y a partir del primer semestre de 2026, los aspirantes también deberán enfrentarse a vídeos que evaluarán su percepción del riesgo al volante.

Vídeos con situaciones de riesgo

A partir del primer semestre de 2026, la DGT va a modificar el examen teórico para garantizar que los conductores posean la aptitud necesaria para manejar los vehículos con el menor riesgo posible.

Esta modificación consiste en la introducción de vídeos con situaciones de riesgo, que se complementarán con las preguntas tipo test ya existentes, con el objetivo de ver la percepción del riesgo que tiene el examinado.

Cambios a partir de octubre

Otro cambio confirmado, relacionado con el examen teórico de conducir, ha entrado en vigor este 1 de octubre. Desde esa fecha, se incorporan preguntas sobre la actualización del catálogo oficial de señales de tráfico.

Cabe recordar que, desde el 1 de julio, varias señales de la DGT han sufrido modificaciones. Desde entonces, las autoescuelas han contado con tres meses desde la implementación de los nuevos símbolos para actualizar manuales y materiales, por lo que los estudiantes ya deben enfrentarse a nuevas preguntas en los cuestionarios.

