Adiós a los triángulos: la V16 será obligatoria desde 2026 y esto es todo lo que tienes que saber

Irene Toribio Domingo, 6 de abril 2025, 14:44 Comenta Compartir

Hace ya tres años, la DGT anunciaba la obligatoriedad de cambiar los triángulos de emergencia por las luces conectadas V-16. Un requisito que a partir del próximo 1 de enero de 2026 será imprescindible. Este dispositivo sustituirá a los ya conocidos triángulos que pasaron a ser obligatorios en 1999 para tratar de reducir la siniestralidad en carretera. Ahora serán estas luces las que tengan que llevar consigo todos los vehículos. Pero han de cumplir ciertos requisitos para cumplir con la normativa, te los contamos todos.

Cabe destacar que la mayor parte de estos dispositivos comercializados no son legales, ya que no están conectadas con la DGT en el centro de proceso de información y emergencias. Y este es el principal requisito que han de cumplir.

«Sólo las que sean capaces de conectarse con la DGT serán válidas», explica la DGT. Además, la V-16 conectada posee otras ventajas:

- Democratiza la conectividad, porque la pone al alcance de todo el parque de vehículos, incluidos los más antiguos.

- Evita accidentes. Su conexión a la plataforma del vehículo conectado DGT 3.0 proporciona información en tiempo real sobre la ubicación del vehículo siniestrado o averiado que puede representar un peligro para el resto de conductores. Esa información llega a la DGT quien la transmite al resto de los usuarios de la vía de múltiples formas (a través de los navegadores o los ordenadores de a bordo e incluso en los paneles de mensaje variable próximos al accidente, por ejemplo). Así se reduce la posibilidad de sorpresa y se disminuye la probabilidad de colisiones en la vía.

Cómo sé si mi V-16 cumple los requisitos

Para saber si un dispositivo de este tipo cumple esos requisitos, y si es una versión conectada de la baliza, en la página web de la DGT se recoge un listado de las marcas y modelos que cumplen con todo lo establecido en este apartado y que, por lo tanto, son válidos para señalizar un accidente. Además, «los V-16 certificados deben ir marcados en la tulipa del dispositivo. La marca estará compuesta por el nombre del Servicio Técnico de Homologación de ensayos seguido del número de informe de ensayos. Este marcaje tiene que ser visible e indeleble», asegura Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la DGT.

Además, la autonomía tiene que ser de 30 minutos de funcionamiento y de 18 meses cuando está apagada.

¿Quién paga la conectividad?

La conectividad de la V-16 caduca, pero durante los años que está activo el dispositivo el usuario no tiene que pagar ninguna cuota adicional porque su precio está incluido en el de venta. Por ley, esa conectividad no puede ser inferior a 12 años y hay modelos que hasta incluyen un plan de datos aún mayor, hasta 2038. Además, para que la baliza esté conectada no es necesario darse de alta en ningún servicio especial ni suscripción.

Qué ventajas tiene sobre los triángulos

«La luz 360º y de alta intensidad que emite este dispositivo se aprecia desde 1 km de distancia, lo cual aumenta la visibilidad del vehículo accidentado a 1.000 metros frente a los 100 metros que proporcionan los triángulos, una medida de señalizar que con el paso de los años se ha quedado obsoleta y no está alineada con el sistema seguro», apuntan dese la DGT.

Uno de los principales problemas para los conductores es el elevado coste de la luz V-16 conectada y homologada, ya que ronda los 50 euros.

Cómo conseguirla gratis

Existe la posibilidad de adquirir la luz V-16 homologada y conectada completamente gratis. Por ejemplo, hace unos meses, la cadena de reparación de lunas Carglass las ofrecía con la sustitución del parabrisas, mientras que ahora concesionarios como el Grupo de las Heras de Kia las regala hasta el próximo 11 de abril al hacer una revisión de mantenimiento. A su vez, existen compañías de renting que las ofrecen gratuitamente a todos los vehículos de sus flotas.

Temas

DGT Dirección General de Tráfico