Lexus RZ: redefine la conducción eléctrica de lujo

El nuevo Lexus RZ demuestra la apuesta de la marca por maximizar los beneficios de la tecnología eléctrica (BEV) en potencia, eficiencia, y ofrecer un placer de conducción superior.

Los cambios introducidos en el RZ incluyen una minuciosa revisión de la plataforma y estructura eléctricas, con mejoras en la batería, la potencia de los motores, las prestaciones de recarga y la autonomía.

El RZ es el primer modelo en combinar un sistema de dirección Steer-by-Wire asociado a un volante de nuevo diseño tipo Jet. El resultado es un funcionamiento sencillo e intuitivo, que incrementa la seguridad y la visibilidad, con una gran respuesta y un control preciso.

En este sistema no existe conexión mecánica entre el volante y las ruedas, sino que las acciones de giro se envían mediante señales eléctricas, pasando del punto central al tope en solo 200 grados de giro.

Por otra parte, el nuevo RZ F SPORT presenta el primer sistema de cambio de marchas virtual, Lexus Interactive Manual Drive, capaz de replicar el funcionamiento, el sonido y el tacto de una transmisión manual en un vehículo totalmente eléctrico. Se logra mediante una configuración virtual de ocho velocidades y pequeñas levas de cambio situadas tras el volante.

Se han adoptado medidas estratégicas para reforzar esta cualidad, incluyendo el incremento de la rigidez estructural y el ajuste pormenorizado de la suspensión (MacPherson delante y doble horquilla detrás).

El sistema de tracción total inteligente DIRECT4 de Lexus también evoluciona, controlando automáticamente la distribución de la potencia entre los ejes eléctricos delantero y trasero en función de las condiciones de conducción. Al arrancar y acelerar, distribuye la potencia entre 60:40 y 0:100 para eliminar el cabeceo.

Ampliar Ficha técnica: Motores: eléctrico de 224-408 CV Consumo: 14,4 kWh/100 km Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 4,81/1,90/1,63 Maletero: desde 522 litros Precio: desde 47.000 euros

En las curvas, el reparto se optimiza entre 80:20 y 0:100 en función de la velocidad y el ángulo de giro, lo que proporciona una sensación excepcional y una gran precisión. El VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management), disponible en el acabado e-Luxury AWD y de serie en F SPORT, ayuda a optimizar el funcionamiento de las asistencias al conductor.

El sistema eléctrico ha sido sometido a una completa revisión, incluyendo una nueva batería de ion de litio de 77 kWh de mayor capacidad y un nuevo cargador a bordo de 22 kW en CA, lo que duplica la potencia de carga respecto al modelo anterior. Por primera vez, el RZ equipa un nuevo sistema de pre-acondicionamiento de la batería, crucial para reducir los tiempos de recarga en climas fríos (de 10% a 80% en 30 minutos a -10°C, frente a 55 minutos sin él).

La autonomía experimenta incrementos sustanciales, alcanzando hasta 95 km más en el modelo de tracción delantera (RZ 350e) sobre llantas de 18 pulgadas.

El RZ 550e F SPORT es el buque insignia de la gama, ofreciendo 408 CV/300 kW y acelerando de 0 a 100 km/h en 4,4 segundos, con una autonomía provisional de 450 km.

En el interior, el RZ mantiene la filosofía Omotenashi (hospitalidad a bordo) y cuenta con medidas de aislamiento acústico adicionales, además de novedades como los paneles de puerta tapizados en Ultrasuede con gráficos en relieve creados por láser. La nueva gama RZ forma parte del programa de desarrollo de vehículos eléctricos de Lexus, que incluirá tres nuevos modelos hasta marzo de 2026.

