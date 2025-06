Hyundai impulsa el renting para democratizar el acceso a vehículos modernos y sostenibles

Canal Motor Sábado, 28 de junio 2025, 07:09 Comenta Compartir

El sector del automóvil experimenta una profunda transformación en las formas de adquirir y disfrutar un vehículo. Hyundai, consciente de este cambio, se posiciona como un actor clave ofreciendo una gama completa de servicios de renting y suscripción, accesibles tanto para particulares como para autónomos y empresas a través de Arval Service Lease.

Damián Tokmayier, Head of Fleet, LCV, Used Car & Residual Value de Hyundai Motor España, destaca cómo el renting está rejuveneciendo el parque automovilístico español. «Mientras la antigüedad media del parque supera los 14 años, la edad media de los vehículos en renting es de solo 2 años», afirma Tokmayier. Este dato subraya el papel fundamental del renting en la mejora de la seguridad vial y la reducción de emisiones, al facilitar la incorporación de modelos más ecológicos.

Ampliar Damián Tokmayier, Head of Fleet, LCV, Used Car & Residual Value de Hyundai Motor España Hyundai

El crecimiento de los vehículos electrificados en el renting es notorio: más del 10% del parque de renting ya es electrificado, y de estos, un 31% son eléctricos puros. Desde 2015, el renting ha matriculado más de 380.000 vehículos de energías alternativas, superando una inversión de 7.970 millones de euros. Solo en 2024, el renting representó casi el 28% de todas las matriculaciones en España, con un fuerte crecimiento entre autónomos, pymes y particulares.

Renting vs. Suscripción: Flexibilidad a medida

Hyundai diferencia claramente entre sus dos servicios principales para adaptarse a cada necesidad:

Suscripción Hyundai: Ofrece flexibilidad máxima con duraciones de 3, 6, 12 o 24 meses. Incluye todas las motorizaciones, seguro, mantenimiento y asistencia, todo en un proceso 100% digital y sin papeleos. Ideal para quienes buscan no atarse a largo plazo.

Renting Hyundai: Pensado para una mayor estabilidad con contratos desde 36 meses. El cliente estrena un vehículo nuevo con una cuota mensual fija que cubre seguro a todo riesgo, mantenimiento, revisiones, asistencia y gestión de multas. Es la opción perfecta para quienes buscan predictibilidad de costes a largo plazo.

Oferta personalizada para cada cliente

Hyundai adapta su renting a las particularidades de cada usuario:

Particulares: Disfrutan de comodidad y previsibilidad con una cuota que incluye mantenimiento, seguro a todo riesgo sin franquicia, asistencia e impuestos.

Autónomos: Se benefician de ventajas fiscales, pudiendo deducir el 100% de la cuota mensual y el IVA si el vehículo se usa profesionalmente, además de todos los servicios incluidos.

Empresas: Acceden a una gestión optimizada de flotas, con deducciones fiscales y un control total de costes gracias a la cuota fija mensual que abarca todos los servicios, incluyendo vehículo de sustitución.

Hyundai se consolida así como un referente en soluciones de movilidad flexibles, impulsando un parque automovilístico más moderno, seguro y sostenible para todos los segmentos de clientes.