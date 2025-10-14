Los expertos lo confirman: este error en tus neumáticos está haciendo que gastes más gasolina La DGT da estos consejos para reducir el consumo de gasolina

Judith Rueda Martes, 14 de octubre 2025, 12:26

Quizá no lo sabías, pero la incorrecta presión de los neumáticos es uno de los principales focos del gran consumo de combustible en los coches. Esto es debido a que la resistencia a la rodadura del neumático aumenta, obligando así al motor a trabajar más y de esta manera aumenta el consumo de carburante.

Según datos de la UCEX el impacto total de esta incorrecta presión de neumáticos es de 5.800 millones de litros de combustible. Además no solo sale caro para el bolsillo, sino que también afecta a la seguridad. Esta baja presión triplica (>25%) la probabilidad de verse implicado en un choque relacionado con los neumáticos.

Aunque este no es el único factor que afecta directamente al consumo de combustible en los coches. La DGT explica que entre el 30% y el 50% del consumo depende de las tendencias de conducción del usuario. Por este mismo motivo la DGT da los siguientes consejos para reducir el consumo de combustible:

Consejos de la DGT: Utilizar marchas largas en ciudad . Esto es debido a la respuesta de los motores actuales, que permiten utilizar marchas largas sin demasiada presión al motor.

Conducir a velocidad constante sin depender del freno . Especialmente en semáforos , donde el consumo aumenta hasta tres veces.

No usar el aire acondicionado cuando no es necesario , ya que consume entre un 10 y un 20% .

Llevar l as ventanillas cerradas en carretera , ya que rompe la aerodinámica del coche produciendo que consuma más.

Si el equipaje no cabe en el maletero llevarlo en portaobjetos para mejorar la aerodinámica y reducir el consumo.

Teniendo las recomendaciones de la DGT y la UCEX en cuenta, no solo puedes reducir el consumo de tu vehículo, sino también el impacto medioambiental derivado del mismo, contribuyendo al bolsillo y al medio ambiente.