HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El coche accidentado en Badajoz. HOY

Dos heridos al chocar su coche contra un árbol en el Cerro del Viento de Badajoz

El suceso ha tenido lugar este lunes y las víctimas han sido trasladadas al hospital

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:17

Comenta

Dos personas han resultado heridas en un accidente ocurrido este lunes en el Cerro del Viento de Badajoz. El vehículo ha atravesado el carril bici y ha chocado contra un árbol delante del centro de salud del barrio.

Los dos ocupantes del coche han sido trasladados en ambulancia al Hospital Universitario de Badajoz para ser asistidos.

El choque ha tenido lugar en la avenida Jaime Montero de Espinosa en sentidos descendiente. Se trata de una calle en pendiente que une la rotonda de la carretera de Valverde con la glorieta de entrada a Sinforiano Madroñero, por lo que tiene bastante tráfico habitualmente.

Al lugar del suceso ha acudido la Policía Local, recursos del Servicio Extremeño de Salud (SES) y la Cruz Roja.

Otros incidentes

El pasado mes de julio se produjo otro incidente similar en el centro de Badajoz. Un coche con un remolque para animales impactó contra un árbol en la avenida Antonio Cuéllar Grajera, en el centro de Badajoz. El accidente fue aparatoso, pero no dejó heridos.

Un mes antes tuvo lugar otra incidencia parecida, pero en plenas fiestas de San Juan. La noche grande, a las 2.05 horas, en la avenida Sinforiano Madroñero, frente a las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), un coche se salió de la vía y chocó contra el mobiliario urbano y un árbol. Tres personas tuvieron que ser atendidas debido a este accidente por la ambulancia convencional. Sufrieron arañazos y quemaduras de carácter leve. El conductor arrojó positivo en las pruebas de alcoholemia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fuego intencionado en varios contenedores quema cuatro coches en el centro de Badajoz
  2. 2 Herido grave tras sufrir cortes con una motosierra en una finca de La Codosera
  3. 3 Grave tras sufrir un corte en un brazo con una radial en Madrigal de la Vera
  4. 4 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  5. 5

    Más de mil caballistas honran en Guadalupe a la Reina de la Hispanidad
  6. 6 Morad cancela su concierto de este domingo en Extremúsika y la organización reestructura los horarios del festival
  7. 7 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  8. 8

    El SES detecta cáncer de mama en cuatro de cada mil mamografías del cribado
  9. 9

    El secreto para ser centenario: «Coma de todo y ríase mucho»
  10. 10

    Las visitas al Real Monasterio de Santa Ana de Badajoz se retoman con la apertura de su museo de arte sacro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos heridos al chocar su coche contra un árbol en el Cerro del Viento de Badajoz

Dos heridos al chocar su coche contra un árbol en el Cerro del Viento de Badajoz