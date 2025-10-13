Dos heridos al chocar su coche contra un árbol en el Cerro del Viento de Badajoz El suceso ha tenido lugar este lunes y las víctimas han sido trasladadas al hospital

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 13 de octubre 2025, 14:17

Dos personas han resultado heridas en un accidente ocurrido este lunes en el Cerro del Viento de Badajoz. El vehículo ha atravesado el carril bici y ha chocado contra un árbol delante del centro de salud del barrio.

Los dos ocupantes del coche han sido trasladados en ambulancia al Hospital Universitario de Badajoz para ser asistidos.

El choque ha tenido lugar en la avenida Jaime Montero de Espinosa en sentidos descendiente. Se trata de una calle en pendiente que une la rotonda de la carretera de Valverde con la glorieta de entrada a Sinforiano Madroñero, por lo que tiene bastante tráfico habitualmente.

Al lugar del suceso ha acudido la Policía Local, recursos del Servicio Extremeño de Salud (SES) y la Cruz Roja.

Otros incidentes

El pasado mes de julio se produjo otro incidente similar en el centro de Badajoz. Un coche con un remolque para animales impactó contra un árbol en la avenida Antonio Cuéllar Grajera, en el centro de Badajoz. El accidente fue aparatoso, pero no dejó heridos.

Un mes antes tuvo lugar otra incidencia parecida, pero en plenas fiestas de San Juan. La noche grande, a las 2.05 horas, en la avenida Sinforiano Madroñero, frente a las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), un coche se salió de la vía y chocó contra el mobiliario urbano y un árbol. Tres personas tuvieron que ser atendidas debido a este accidente por la ambulancia convencional. Sufrieron arañazos y quemaduras de carácter leve. El conductor arrojó positivo en las pruebas de alcoholemia.