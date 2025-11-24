Quadis es el único grupo español entre los 50 concesionarios más grandes de Europa

Juan Roig Valor Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:00 Comenta Compartir

El Instituto ICDP ha publicado la edición 2025 de su ranking anual de los 50 mayores grupos de distribución de automóviles en Europa, basado en los resultados de 2024. El informe refleja una evolución constante del sector, marcada por el aumento del tamaño medio de los operadores, una mayor concentración del mercado y un flujo sostenido de adquisiciones que está redefiniendo el mapa europeo de la distribución.

Según la organización, el crecimiento continúa de forma sostenida. El volumen de negocio medio de los grupos analizados asciende a 3.400 millones de euros, un 4,1% más interanual, apoyado en unas ventas de más de 48.000 coches nuevos por grupo, un incremento del 6,2%.

También aumenta el alcance de estas empresas, que operan ahora una media de 163 concesionarios vinculados a 20 marcas. El ritmo de expansión en puntos de venta supera al de incorporación de fabricantes, lo que indica una mayor implicación de los grandes distribuidores con las marcas a las que representan.

El peso conjunto de los 50 mayores grupos en el mercado europeo (que incluyen los países nórdicos y Reino Unido) se sitúa ya en el 15,4%, frente al 10% registrado en 2013. ICDP proyecta que su cuota podría rondar el 20% en 2030, aunque la tendencia apunta incluso a un escenario más ambicioso, próximo al 25%. El crecimiento se concentra especialmente en la parte alta del ranking: los diez primeros han ganado 1,4 puntos de cuota en los últimos cinco años, mientras que los grupos situados entre las posiciones 26 y 50 apenas han avanzado 0,6 puntos.

A pesar del dinamismo, la tabla mantiene una notable estabilidad. Solo 12 grupos han variado más de cinco posiciones, en su mayoría por adquisiciones significativas, y se incorporan cuatro nuevos actores.

El movimiento más llamativo es la entrada directa al cuarto puesto de la estadounidense Lithia & Driveway, tras la compra de Pendragon y Jardine. También destaca la transformación del antiguo Lookers, ahora bajo control de la canadiense Alpha Auto a través de Global Auto Holdings, que ha adquirido además al distribuidor danés K.W. Bruun. En cambio, Inchcape desaparece del Top 50 tras vender su negocio minorista en el Reino Unido.

En la parte alta no hay cambios: Emil Frey lidera con una facturación de 18.000 millones de euros, seguido por Penske Automotive (10.000 millones) y Hedin (8.000 millones). La diferencia con el resto es amplia, lo que hace poco probable que sus posiciones se alteren salvo reestructuraciones estratégicas de gran escala.

Quadis, el único grupo español de la clasificación, ha alcanzado el puesto 43 después de recuperar 5 posiciones respecto al año anterior. La estrecha colaboración entre ellos y los principales fabricantes —entre ellos Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, BMW, BYD, Kia, MG o Nissan— refuerza su posición como referente en movilidad y servicios integrales

Las adquisiciones siguen alimentando la expansión del sector. En 2024, ICDP identificó 49 operaciones que supusieron el traspaso de 1.039 concesiones. Desde 2022 hasta septiembre de 2025, cerca del 9% de los puntos de venta europeos han cambiado de manos. La mayoría de estos acuerdos se producen dentro de las propias fronteras nacionales, aunque las operaciones internacionales —el 8% del total— tienden a ser de mayor tamaño.

Esta actividad está modificando también la composición nacional del Top 50. Los grupos de capital francés y alemán han aumentado su presencia un 2% cada uno en el último año, mientras que los de origen británico han retrocedido cuatro puntos, afectados tanto por desinversiones como por compras impulsadas por inversores norteamericanos. No obstante, desde una perspectiva operativa, la mitad del Top 10 sigue concentrada principalmente en el mercado británico.

El informe también analiza el papel de los grupos de distribución propiedad de fabricantes, aunque la falta de transparencia dificulta una lectura completa. Algunas marcas mantienen redes propias —como BMW, el Grupo Volkswagen o Stellantis— mientras que otras continúan reduciendo presencia directa, especialmente fuera de mercados clave.

ICDP concluye que la concentración seguirá creciendo, con grupos nacionales y regionales cada vez más fuertes y un interés creciente de inversores exteriores, especialmente de Norteamérica y Oriente Medio. La cooperación entre fabricantes y grandes distribuidores, lejos de tensarse, se ha consolidado durante la última década, con las marcas valorando la capacidad operativa y financiera de estos gigantes comerciales.