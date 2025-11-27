HVR Energy espera tener 75 hidrolineras operativas para 2030

HVR Energy ha presentado en Coslada su estación ACTIVA, la instalación de hidrógeno más avanzada del panorama nacional

HVR Energy ha presentado en Coslada su estación ACTIVA, una instalación que la compañía define como ·la más avanzada del panorama nacional« y la primera diseñada para cumplir la totalidad de los requisitos técnicos del reglamento europeo AFIR.

Esta estación es fundamental para impulsar la innovación en el repostaje de hidrógeno y facilitar una futura red nacional operativa las 24 horas del día, tanto para vehículos ligeros como para camiones.

La estación ACTIVA está preparada para un uso real por parte de flotas y fabricantes y ofrece capacidades que incluyen el suministro continuo, la operación 24 horas y compatibilidad con 350 y 700 bar.

HVR Energy ha anunciado un ambicioso plan de despliegue que le permitirá cubrir el 96% de las hidrolineras mínimas exigidas por Europa para 2030. Con esto, la compañía se posiciona como el actor principal en el futuro ecosistema de hidrógeno para movilidad en el país.

La innovación central del modelo de HVR Energy reside en su sistema de compresión externa y distribución mediante módulos independientes. Esta tecnología no solo reduce el CAPEX (Gasto de Capital) en un 75% y el OPEX (Gasto Operativo) en un 85%, sino que también facilita la puesta en marcha de las instalaciones en solo seis meses.

Además, permite la integración en estaciones de servicio existentes sin necesidad de obras complejas. La solución ACTIVA incorpora un compresor de alta presión compatible con el repostaje a 700 bar, lo que habilita autonomías reales de hasta 500 km en turismos de pila de combustible y un suministro estable para flotas logísticas.

Santiago Ramas, director general de HVR Energy, afirmó que el hidrógeno se convertirá en la alternativa cero emisiones para largas distancias, y con ACTIVA demuestran que la infraestructura ya no es una barrera.

HVR Energy cuenta con un plan de despliegue progresivo de hidrolineras. Su objetivo es alcanzar las 75 estaciones operativas para el año 2030. La hoja de ruta incluye 5 estaciones en 2026, 25 en 2027 y 55 en 2028. La compañía ya ha movilizado más de 6 millones de euros de inversión privada, superando los 33 millones de euros en total, entre financiación y deuda pública, para poner en marcha al menos 55 estaciones hasta 2028.

Fabricantes como BMW, Toyota o Hyundai llevan años desarrollando vehículos de hidrógeno, pero la falta de infraestructura en España había limitado su llegada.

La estación ACTIVA resuelve este cuello de botella y abre la puerta a pruebas, pilotos y despliegues reales de coches y camiones de hidrógeno en el país. HVR Energy está construyendo corredores estratégicos de hidrógeno para conectar los principales ejes logísticos, asegurando un suministro continuo y fiable.