La DGT alerta: así funciona la nueva señal de tráfico para controlar la distancia entre vehículos

La DGT ha anunciado la implantación de una nueva señal de tráfico: la S991f. Está diseñada para controlar la distancia mínima entre vehículos en autopistas y autovías, una medida que forma parte de las estrategias para mejorar la seguridad vial, reducir accidentes y facilitar la circulación fluida en tramos de alta velocidad.

Qué indica esta señal

La nueva señal S991f indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía. Es decir, advierte a los conductores sobre la obligación de mantener una separación mínima respecto al vehículo que circula delante.

Esta separación puede variar según las condiciones del tráfico y del clima, por lo que, explican, se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores para ofrecer información adicional, como límites específicos o situaciones concretas.

Con la implementación de la señal S991f, la DGT refuerza su compromiso con la seguridad en las carreteras. Todos los conductores deben prestar atención a esta señal y respetar las indicaciones para garantizar un viaje seguro.