Dacia Bigster, un SUV grande, equipado y con precio muy ajustado

Con el Bigster Dacia entra de lleno en el segmento de los SUV grande, segmento C, 4,57 metros de largo con maletero de 667 a 609 litros, según tamaño de la batería, disponiendo de cuatro motorizaciones, todas ellas ECO, y con precios muy ajustados, desde 24.990 a 32.890 euros, sin contar las ayudas del plan Prever.

De entrada, tiene la altura libre al suelo de 22 centímetros, la mayor de los SUV, solo superada por los auténticos todoterrenos. Esto le otorga una ventaja cuando se rueda por malos caminos, incluso campo a través en la versión 4x4.

El acceso a la gama está en el 140 CV, motor 1.2 de tres cilindros que puede ser gasolina hibrizado, consumo de 5,4 litros, aceleración de 9,8 segundos y máxima de 180 km/h, con un precio que oscila entre 24.990 y 27.990 euros, el mismo que la versión similar de 140 CV, pero de gas, consumo de 3,9 kilos de GLP (más barato que la gasolina y el gas-oil, a 0,93 euros). La autonomía llega a 1.380 kilómetros gracias a sus dos depósitos con una capacidad útil combinada de 100 litros: 50 litros de gasolina y 50 litros de GLP. Ambos motores llevan cambio manual de seis marchas.

El tercer motor es el de 156 CV, un gasolina de 1.8, cuatro cilindros, más dos motores eléctricos, ambos generan corriente, pero solo uno permite impulsar el vehículo, gastando 4,6 litros, acelerando en 9,7 segundos y 180 de máxima, siendo su precio de 29.390 a 31.390 euros. El cambio automático de múltiples relaciones.

El cuarto propulsor es el de 154 CV, el único 4x4, dotado del motor 1,2 gasolina más dos eléctricos, pero uno en el eje trasero para permitir la tracción total, perdiendo volumen el maletero a 444 litros, consumo de 4,1 kilo, aceleración en 10,5 segundos, máxima de 180, siendo su precio de 30.890 a 32.890 euros. Cambio automático de seis velocidades.

La variación de los precios obedece el nivel de equipación, que son cuatro. En el básico Essential destaca alerta y asistente cambio de carril, distancia de seguridad, fatiga del conductor, ayuda trasera al aparcamiento, cámara de visión trasera, faros led, reconocimiento señales de tráfico, volante con doble regulación, aire acondicionado, asiento conductor ajustable en altura, cuadro de instrumento de 18 centímetros, pantalla central táctil de 26 centímetros, molduras de protección en paragolpes y alrededor del coche, bandeja maletero enrollable, asientos traseros abatibles 60/40, integración inalámbrica del móvil, kit repara pinchazos, cinco puntos de fijación de YouClip (tablet, linterna, etc), llantas de aleación de 17'' y neumáticos 215/65.

El intermedio Expression suma a lo anterior faros antiniebla, regulador de velocidad, retrovisores térmicos y plegado eléctrico, climatizador bizona y soporte para el móvil.

El Journey permite el acceso sin llave, apertura y cierre automático del maletero, arranque sin llave, ajuste eléctrico del asiento del conductor, freno de estacionamiento automático, cristales traseros oscurecidos, cuadro de instrumentos de 25 centímetros, paragolpes en color carrocería, asiento trasero abatible 40/20/40, seis altavoces para la radio, llantas de 18 pulgadas con neumáticos 215/60.

El más equipado Extreme se complementa con levas tras el volante para el cambio automático, encendido y parada automática del motor térmico, techo solar panorámico, alfombrillas de goma (limpieza fácil del barro), barras del techo modulares, navegador, llantas de 18 pulgadas con neumáticos 225/55.

