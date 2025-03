Qué matrículas tendrán que pasar su primera ITV en 2022 Las estaciones de ITV no van a requerir más documentación que la que actualmente se solicita, pero hay novedades a la hora de superar la inspección los coches declarados 'siniestro' por las aseguradoras

La llegada del año nuevo implica que los propietarios de vehículos matriculados en 2018 deberán pasar la primera ITV en 2022, según AECA ITV. Los plazos dependerán de cada vehículo, por lo que es importante conocer tanto la fecha de la matriculación y en segundo lugar, las fechas de inspección.

En este sentido, para conocer la fecha de la primera matriculación podemos guiarnos del permiso de circulación, que, además de esta, nos indicará la periodicidad necesaria para pasar la ITV de cada tipo de vehículo, según su utilidad, antigüedad y utilización. Con todo, los vehículos matriculados en el año 2018 deberán pasar su primera inspección técnica teniendo en cuenta las letras que figuran en la matrícula de su vehículo:

Enero: de KGN a KHG

Febrero: de KHG a KHY

Marzo: de KHY a KJV

Abril: KJV a KKR

Mayo: de KKR a KLN

Junio: de KLN a KMM

Julio: de KMM a KNK

Agosto: de KNK a KPD

Septiembre: de KPD a KPS

Octubre: de KPS a KRJ

Noviembre: de KRJ a KRZ

Diciembre: de KRZ a KSS

Desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) quieren informar de que, el año que viene, para poder realizar la inspección técnica del vehículo en las estaciones de ITV no van a requerir más documentación que la que actualmente se solicita. De esta manera, tal y como viene ocurriendo hasta ahora, la documentación que se debe presentar para realizar la ITV se limita al original de la Tarjeta de Inspección Técnica, es decir, el documento que contiene los datos básicos a nivel técnico del vehículo; y el permiso de circulación del vehículo, en caso de tenerlo, por ser el documento que verifica que el vehículo está en perfecto estado de funcionamiento y se ajusta en sus características, equipos, repuestos y accesorios a las prescripciones técnicas que se fijen reglamentariamente.

De no poder presentarse el permiso de circulación por cualquier motivo, las estaciones de inspección técnica realizarán la consulta en el Registro de la Jefatura Central de Tráfico para su comprobación. En todo caso, también se admitirá una fotocopia debidamente cotejada del permiso de circulación o una nota simple de antecedentes previamente emitida por la Jefatura Provincial de Tráfico. Por ello, en definitiva, la única documentación que resultaría cien por cien necesaria de presentar de forma física a la hora de pasar la inspección técnica sería la propia tarjeta de la ITV, ya que la estación puede cotejar el permiso de circulación en el Registro de la DGT, en caso de necesitarlo.

Por otra parte, desde AECA-ITV recuerdan que no es necesaria la presentación del justificante acreditativo del seguro obligatorio de responsabilidad civil del vehículo para poder realizar la inspección técnica, ya que la estación comprobará que el vehículo dispone de dicho seguro a través del Registro de la DGT. Sin embargo, en caso de que el vehículo no esté asegurado, la estación de ITV no podrá realizarle la inspección técnica.

Entre las novedades de la ITV de este año, a partir de ahora, será obligatorio superar la ITV para todos aquellos vehículos que, tras haber sido declarados siniestro total por una compañía aseguradora, sean reparados y puestos de nuevo en circulación. Este nuevo paso por la inspección técnica servirá para obtener un documento que acredite que el vehículo es apto para volver a circular.

Periodicidad

La periodicidad a partir de la primera ITV difiere atendiendo a si se trata de un vehículo nuevo, Kilómetro Cero o seminuevo. Desde TÜV SÜD aclaran que «un vehículo nuevo es aquel que todavía no ha sido matriculado y que apenas tiene kilómetros rodados, generalmente entre 20 y 30 km y, por tanto, la persona que compra este tipo de vehículo figura en la documentación del coche y en el registro de Tráfico como primer dueño o propietario del automóvil». Este tipo de vehículo debe pasar la ITV a los 4 años desde su primera matriculación y, a partir de dicha fecha, pasará la inspección cada 2 años, hasta alcanzar los 10 años, momento a partir del que deberá pasar la ITV todos los años. Sin embargo, las dudas surgen cuando adquirimos un Kilómetro Cero o un coche seminuevo:

Así, conviene aclarar que un vehículo Kilómetro Cero es aquel completamente nuevo pero que han sido matriculados previamente, bien por el concesionario que lo tiene a la venta o por el propio fabricante del coche. Estos coches se venden al comprador, que pasa a figurar como segundo propietario del vehículo.

Generalmente, este tipo de coche tiene menos de 100 kms recorridos antes de su venta y como suele llevar algunos meses ya matriculado, esto les permite a los concesionarios ofrecerlos a un precio más reducido que en el caso anterior.

Con respecto a cuándo debe pasar la ITV un kilómetro cero, al tratarse de un coche ya matriculado, es importante saber con qué fin fue matriculado para determinar la periodicidad con la que debe pasar la ITV. Puedes encontrar esta información en el permiso de circulación del vehículo o en su ficha técnica:

En aquellos matriculados como Vehículo de Alquiler Sin Conductor (ASC), tras los cambios realizados en la normativa ITV en 2018, el coche debe pasar su primera ITV a los 4 años desde su matriculación. A partir de los 4 años y hasta los 10 años, deberá pasar la inspección cada dos años. Si tiene más de 10 años de antigüedad, deberá pasar la ITV anualmente.

En los matriculados como servicio al público dedicado al transporte de personas con o sin taxímetro, la periodicidad es más exigente que en el caso anterior. Este tipo de vehículo debe pasar la inspección todos los años hasta los 5 años de antigüedad. Después deberá pasar la ITV cada 6 meses.

En los matriculados como vehículo mixto y de categoría N (Campo J de la ficha técnica), debe pasar la primera ITV debe a los 2 años desde su fecha de matriculación. Si tiene entre 2 y 6 años, debe pasar la ITV cada 2 años; si tiene de 6 a 10 años pasará la inspección anualmente; y si tiene más de 10 años, tendrá que pasar la inspección semestralmente.

¿Cuándo se pasa la ITV en un seminuevo?

Los coches seminuevos no suelen superar los 2 años de antigüedad ni los 25.000 kilómetros de rodaje. Esto nos permite adquirir un coche que ha sido muy poco utilizado, y que aún puede ser utilizado durante bastante tiempo, por un coste muy inferior al del mismo modelo de nueva matriculación.

En este caso, la fecha de referencia para pasar la inspección también es la de matriculación y no la de compra. Será importante fijarnos en la fecha exacta en la que se matriculó el coche y con qué fin para poder determinar cuándo pasa la ITV, igual que ocurría con los coches kilómetro cero, tal como explicamos en el punto anterior.

Otra de las dudas más recurrentes emerge una vez se pasa la inspección técnica por primera vez. Teniendo en cuenta que el plazo de vigencia no se acorta por anticipar la ITV y que la inspección puede adelantarse hasta 30 días naturales desde la fecha de vencimiento, para comprobar las fechas en las que periódicamente tenemos que volver a pasarla existen varias alternativas:

Pegatina ITV: muestra el mes y el año de la siguiente ITV. La muesca con números romanos indica el mes y el número central el año. La pegatina de revisión favorable debe colocarse en el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior.

Ficha técnica:

Algunas ITV han sustituido los tradicionales sellos por pegatinas con código de barras o QR por lo que, si se dispone de este tipo de ficha, podrá consultarse en la pegatina o sello la fecha de la próxima revisión.

La ficha técnica electrónica es emitida para los vehículos más nuevos y su archivo original es gestionado por la DGT. Cualquier modificación en ellas se transmite en tiempo real desde las estaciones ITV a dicha institución. Cada vez que se acude a pasar revisión al vehículo se facilita una nueva ficha técnica con los datos actualizados de la inspección, y en ella se puede consultar la fecha de la siguiente ITV. De todas formas, es de vital importancia conservar la ficha original con la matriculación del vehículo, por si es requerida por algún organismo.

Último informe ITV: contiene la fecha de vencimiento de la inspección actual.