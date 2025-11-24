La conducción autónoma no permite soltar el volante según la norma Ya hay vehículos autónomos, con el máximo nivel 5; uno recorre 1,8 kilómetros sin conductor y 12 pasajeros

La conducción 100% autónoma está en puerta, y ya existe un vehículo que realiza 1,8 kilómetros por la Casa de Campo madrileña mezclándose con el tráfico y transporta a 12 pasajeros sin conductor ni raíles, solo un itinerario marcado en el navegador. Es un proyecto de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid y el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia. Existe otro en el campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid, de similares características, realizado en colaboración entre Alsa, el Consorcio Regional de Transportes y la propia DGT, que acerca a los estudiantes hasta sus facultades.

Cada vez más marcas sacan al mercado coches con diferentes niveles de conducción autónoma, habiendo comprobado que se reduce el error humano, y por tanto la probabilidad del accidente. La Sociedad de Ingenieros de la Automoción (SAE por sus siglas en inglés) hace la siguiente clasificación de los coches según su nivel de autonomía:

Nivel 0, solo el conductor, no existe ningún tipo de automatización en el vehículo, el conductor depende de su propia conducción.

Nivel 1, asistente de conductor, aquí se incluye el control de velocidad o el asistente de mantenimiento de carril, gestionan de forma independiente el movimiento lateral o el longitudinal. También se puede incluir el asistente de ayuda al aparcamiento (el conductor maneja los pedales, el coche se encarga del volante) o el aviso de colisión y peatones con función de frenado en ciudad.

Nivel 2, semi-autonomía, el coche ya controla a la vez los movimientos laterales como los longitudinales, la ayuda al aparcamiento el conductor ya no toca ni el volante, ni los pedales o un asistente de conducción para reducir el estrés en los atascos, pues el coche es capaz de acelerar o frenar manteniendo la distancia con el coche que le precede y manteniéndose en el carril.

Nivel 3, autonomía controlada, aquí el coche es capaz de encargarse de prácticamente toda la conducción, el vehículo ve lo que tiene en su entorno y puede actuar en función de los elementos que le rodean.

Nivel 4, alto nivel de autonomía desaparece la figura del conductor. El coche es totalmente capaz de conducir por sí solo, sin actuación humana.

Nivel 5, la automatización total. Son vehículos que no tienen ni volante, ni pedales porque se controlan sin necesidad de que una persona actúe en ningún momento.El artículo 18 del RGC obliga al conductor a tener la atención permanente a la conducción, algo que entra en conflicto con los niveles 3 y 4. No está permitido separar las manos del volante.

