Coches reacondicionados, seminuevos o de segunda mano: así son las diferencias que todo comprador debe conocer

La compra de automóviles usados ha dejado de ser una opción minoritaria para convertirse en una de las opciones más sólidas del mercado del motor. La subida de precios de los coches nuevos, los problemas de suministro de componentes eléctronicos y la falta de fiabilidad de algunas marcas, han llevado a muchos conductores a fijarse en otras alternativas.

Sin embargo, los términos que se utilizan para describirlos — reacondicionado, remanufacturado, seminuevo, segunda mano — no siempre significan lo mismo, y pueden llevar a confusión. Para entender el concepto, debemos explicar de forma general qué es un vehículo reacondicionado.

¿Qué es un coche reacondicionado?

Un automóvil reacondicionado, es un vehículo el cual se somete a un proceso de mejora para alargar su vida útil y recuperar su estado original de fábrica. El proceso tambén se le conoce como refabricación o remanufacturación, siempre que recupere el estado inical o similar de fábrica.

Son unidades que han pasado por un exhaustivo proceso de revisión y puesta a punto para dejarlo en un estado lo más parecido posible al de fábrica. El proceso incluye reparaciones mecánicas, sustitución de piezas desgastadas y retoques estéticos. Por ello, su precio es más elevado que el de un coche de segunda mano convencional, pero a cambio cuentan con garantías similares a las de un vehículo nuevo.

Es habitual en electrónica y tecnología donde el artículo, por el ahorro económico que puede suponer, merece la pena ser recuperado. Son una muy buena alternativa al mercado de segunda mano y seminuevos, y además una forma de hacer una industria sostenible.

Los vehículos seminuevos

La categoría de seminuevos engloba a los coches con muy pocos kilómetros, menos de 30.000 Km, y menos de dos años de antigüedad. Proceden de concesionarios oficiales, unidades de gerencia o vehículos de exposición o sustitución. Su estado es prácticamente idéntico al de un coche nuevo y suelen mantener la garantía oficial del fabricante. El precio, sin embargo, es más alto que el de un segunda mano, aunque la diferencia se compensa con la seguridad y prestaciones que ofrecen.

Los vehículos de segunda mano

Cuando hablamos de coches de segunda mano, nos referimos a cualquier vehículo que ya ha tenido uno o más propietarios. Aquí el abanico de opciones es muy amplio: desde unidades en perfecto estado hasta otras con muchos kilómetros y desgaste evidente o vicios ocultos.

Si se adquiere en un concesionario, la ley obliga a ofrecer al menos un año de garantía; entre particulares, en cambio, esa protección no siempre existe. La gran ventaja es el precio, aunque el comprador debe ser cuidadoso y asegurarse de revisar el historial y el estado del vehículo antes de cerrar la operación.

Vehículo reacondicionado o segunda mano

La diferencia más importante entre un coche reacondicionado y un coche de segunda mano, es el proceso de renovación por el que pasa el primero, y la prolongación de su vida útil. En cambio, el coche de segunda mano se entrega en las mismas condiciones en las que lo tenía el anterior propietario (independientemente de posibles revisiones y reparaciones) sin que haya necesariamente prolongación de su vida útil.

Un coche reacondicionado puede ser de segunda mano, usado con anterioridad de forma particular, pero no necesariamente. También puede ser un coche de exposición, representación o incluso devuelto sin que se le haya dado uso real. Incluso pueden ser unidades nuevas que no se pusieran a la venta por defectos estéticos en la carrocería, componentes o acabados.

Mientras que un reacondicionado ha pasado por un proceso de restauración profunda, un seminuevo mantiene casi intactas las condiciones originales, y un segunda mano puede ofrecer un gran ahorro… siempre que se encuentre en buen estado.